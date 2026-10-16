200 người cai nghiện ma túy được đào tạo nghề

Học viên tại cơ sở cai nghiện được học nghề nhằm tạo sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: NTCC.

Ngày 16/10, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa đào tạo sơ cấp nghề cho học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM) - cơ sở thuộc quản lý của Công an TPHCM. Đây là khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho học viên cơ sở cai nghiện ma túy sau khi nhà trường được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an quản lý.

Khóa học có hơn 200 học viên tham gia, với các nghề đào tạo gồm: Hàn; Sửa chữa - lắp đặt máy điều hòa và Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Tham gia khóa đào tạo kéo dài 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, giúp tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập sau khi hoàn thành chương trình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cho biết, việc đào tạo nghề sẽ gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để học viên có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Nhà trường cam kết giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo.

Ông đánh giá, đây không chỉ là mục tiêu của khóa học mà còn thể hiện định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, lấy cơ hội việc làm và sinh kế bền vững của người học làm trọng tâm. Việc triển khai khóa đào tạo này góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ của nhà trường trong đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo định hướng của Bộ Công an.

"Khóa đào tạo giúp học viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, củng cố niềm tin, tự tin trở về cộng đồng; góp phần phòng ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật do thiếu việc làm. Việc học nghề giúp học viên từng bước xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình”, PGS.TS Bùi Văn Hưng chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: NTCC.

Cũng tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) cho biết, việc dạy nghề cho người cai nghiện đóng vai trò là giải pháp căn cơ giúp họ có sinh kế ổn định, thay đổi nhận thức và hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện khi trở về cộng đồng.

Ông nhận định, đào tạo nghề được xem là chìa khóa mở ra cánh cửa khi người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin tìm kiếm việc làm để tạo ra thu nhập cho bản thân.

"Quá trình học nghề đi đôi với lao động trị liệu cải thiện sức khỏe thể chất, hình thành thói quen lao động chăm chỉ, rèn luyện tác phong kỷ luật và kiên trì của học viên”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam phát biểu.