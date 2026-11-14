200 nghệ nhân quốc tế quy tụ tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu” đã chính thức khai mạc vào tối 13/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các bộ ngành, tổ chức quốc tế và Thành phố Hà Nội đến dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/200-nghe-nhan-quoc-te-quy-tu-tai-festival-bao-ton-va-phat-trien-lang-nghe-toan-cau-246261114192635464.htm