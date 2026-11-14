200 nghệ nhân quốc tế quy tụ tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu

Hoà chung không khí rộn ràng, nô nức chuẩn bị cho Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, ở tỉnh Ninh Bình mọi công tác cũng đang gấp rút được triển khai, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.