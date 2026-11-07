200 hội viên phụ nữ tham gia tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến

Lớp tập huấn thuộc chương trình “Làm đẹp để sống - Sống để làm đẹp”, hướng tới hỗ trợ người từ 16-45 tuổi có thu nhập thấp, việc làm chưa ổn định, mong muốn cải thiện thu nhập thông qua hoạt động kinh doanh. Chương trình kết hợp 1 ngày học trực tiếp tại tổ hợp Hoàng Gia, phường Điện Biên Phủ và 2 buổi học trực tuyến vào buổi tối.

Học viên trao đổi với giảng viên về cách bán hàng trên nền tảng số tại lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào tìm hiểu nền tảng TikTok shop và tiếp thị liên kết; kỹ năng phát trực tiếp (livestream) bán hàng; xây dựng video tiếp thị liên kết; thiết lập cửa hàng trực tuyến và kiến thức về thuế trong thương mại điện tử. Qua đó, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tổ chức hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị giảng viên lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp, tăng cường tương tác và thực hành để học viên dễ vận dụng. Học viên cần chủ động trao đổi những khó khăn, tích cực thực hành, gắn nội dung được hướng dẫn với nhu cầu kinh doanh của bản thân và gia đình. Các cấp Hội tiếp tục nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ học viên sau khóa học; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, hình thành mô hình kinh doanh hiệu quả. Việc duy trì hỗ trợ sau đào tạo nhằm giúp hội viên, phụ nữ từng bước vận dụng kiến thức, chủ động tạo sinh kế.

Học viên trao đổi nhóm về bán hàng trực tuyến tại lớp tập huấn.

Chương trình “Làm đẹp để sống - Sống để làm đẹp” được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009. Tại Điện Biên, chương trình bắt đầu tổ chức các lớp đào tạo từ năm 2020, tạo cơ hội học nghề cho phụ nữ, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Lớp tập huấn lần này tiếp tục bổ sung kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện đời sống của người dân.