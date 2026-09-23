200 học sinh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Sáng 23/9, Ban Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 200 học sinh của nhà trường.

Các em học sinh tham dự chương trình tuyên truyền

Tại chương trình, cán bộ Công an tỉnh đã phân tích hiểm họa từ ma tuý trá hình dưới dạng thuốc lá điện tử; những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy trong pha trộn, tẩm ướp các chất ma túy mới vào dung dịch thuốc lá điện tử, đồ ăn, thức uống nhắm tới tâm lý tò mò của giới trẻ. Đồng thời, hướng dẫn các em học sinh cách nhận diện các loại ma túy trá hình, hiểu rõ hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, cũng như nắm vững các chế tài xử lý nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền tại chương trình

Bên cạnh đó, cán bộ Công an tỉnh đã cập nhật cho các em học sinh thông tin thời sự về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay; những tình huống thực tế về các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cách thức kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân qua các đường link lạ. Cùng đó, hướng dẫn các em các ứng xử an toàn, cách sử dụng mạng xã hội văn minh và cách xử lý, trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống tin giả, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt trên không gian mạng cho các em học sinh

Để giúp các em học sinh tiếp thu nội dung dễ dàng hơn, các cán bộ Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền và trình chiếu hình ảnh, video minh hoạ trực quan, sinh động. Chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu, hỏi đáp trực tiếp về nội dung được tuyên truyền giữa học sinh và các cán bộ.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền

Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trang bị kiến thức chủ động bảo vệ bản thân trước các cám dỗ, cạm bẫy cho các em học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh hơn.