200 học sinh được tuyên truyền, giáo dục pháp luật

200 học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng tham gia chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Thục Phán thông tin về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện, thuốc lá điện tử; hướng dẫn nhận diện, chủ động phòng tránh những nguy cơ liên quan đến ma túy và cách từ chối, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết; phòng, chống mua bán người, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa.

Thông qua trao đổi, giải đáp câu hỏi và các tình huống thực tế, các em học sinh, sinh viên được củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó trước những nguy cơ có thể gặp trong học tập, sinh hoạt và trên không gian mạng.

Cùng với nội dung tuyên truyền pháp luật, các em được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, xử lý khi xảy ra cháy, nổ và trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy trong tình huống giả định. Hoạt động giúp các em làm quen với phương tiện chữa cháy, rèn luyện kỹ năng xử lý ban đầu và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân khi có sự cố.

Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.