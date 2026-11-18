VKSND Khu vực 17-TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Dĩ An làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài. Ảnh: ĐÔNG SƠN

BHXH TPHCM vừa công bố danh sách 200 đơn vị chậm đóng BHXH với số tiền lớn. Theo danh sách do BHXH TPHCM công bố, 200 doanh nghiệp chậm đóng số tiền gần 963 tỷ đồng, với hơn 15.500 lao động. Trong số này có 93 đơn vị chậm đóng từ 24 tháng trở lên; trong đó, 30 đơn vị chậm đóng từ 60 tháng trở lên. Nhiều đơn vị chậm đóng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, chậm đóng hơn 56,96 tỷ đồng trong 20 tháng, với 1.177 lao động. Tiếp đến là Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, chậm đóng hơn 42,9 tỷ đồng trong 103 tháng; Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng hơn 40,6 tỷ đồng trong 31 tháng.

Một số doanh nghiệp khác có số tiền chậm đóng lớn gồm: Công ty TNHH Việt Thắng Jean, hơn 20,23 tỷ đồng trong 70 tháng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần, hơn 16,61 tỷ đồng trong 55 tháng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt, hơn 15,73 tỷ đồng trong 70 tháng. Còn Công ty TNHH Kỹ thuật Tư vấn Độc Lập chậm đóng hơn 2,82 tỷ đồng, với thời gian lên đến 143 tháng, tương đương gần 12 năm.

BHXH TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

Theo BHXH TPHCM, việc chậm đóng BHXH kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động, nhất là khi giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và các quyền lợi có liên quan. Luật BHXH năm 2024 quy định, người sử dụng lao động chậm đóng BHXH phải đóng đủ số tiền chậm đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày chậm đóng; đồng thời có thể bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Việc công khai danh sách các đơn vị chậm đóng là một trong những biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.