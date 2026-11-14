200 đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền xây dựng văn hóa công nhân

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, 200 đoàn viên, công nhân lao động được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa công nhân trong tình hình mới; vai trò, ý nghĩa của việc hình thành nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp và ý thức chấp hành kỷ luật lao động. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những chuẩn mực văn hóa cần có của người công nhân trong môi trường lao động hiện đại; ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần đoàn kết, hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp đến việc chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Việc rèn luyện tác phong làm việc của công nhân đảm bảo đúng giờ, khoa học, tuân thủ quy trình sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, bảo đảm an toàn lao động và có ý thức bảo vệ tài sản chung.

Thái độ giao tiếp thân thiện, tôn trọng, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, người quản lý và đối tác; không để xảy ra những hành vi gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Văn hóa công nhân còn thể hiện ở tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu đổi mới công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan khu vực sản xuất của đoàn viên, người lao động Công ty MSA YB Tuyên Quang.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong xây dựng môi trường làm việc tiến bộ. Giúp mỗi đoàn viên, công nhân lao động nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa trong đời sống và công việc, từ đó chuyển những kiến thức được phổ biến thành hành động cụ thể, việc làm thiết thực hằng ngày, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng phát triển, văn minh.