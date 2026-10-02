200 đại biểu tham gia Ngày hội “Công dân với pháp luật” tại xã biên giới

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Mạnh Hà

Ngày hội “Công dân với pháp luật” nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Đây cũng là dịp để người dân trực tiếp tìm hiểu, trao đổi về những quy định pháp luật gắn với đời sống.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Duy Nam phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Mạnh Hà

Tại ngày hội, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến nhiều chuyên đề thiết thực như: quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của công dân; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, các đại biểu còn được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật.

Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tư vấn cho người dân. Ảnh: Mạnh Hà

Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ cơ sở.