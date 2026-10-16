200 đại biểu tham gia Ngày hội “Công dân với pháp luật”

Tại ngày hội, đại biểu tham gia được Sở Tư pháp phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân tại địa phương.

Tuyên truyền viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại ngày hội. Ảnh: R'Piên

Trong đó, một số nội dung tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quyền tiếp cận thông tin của công dân; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân còn được tư vấn, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu, thực hiện các quy định pháp luật; qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động vận dụng pháp luật vào đời sống.

Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2026 góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật ngay từ cơ sở.