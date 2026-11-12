200 đại biểu tham dự hội thảo khoa học về chiến lược để Việt Nam bứt phá trong nghiên cứu và phát triển bán dẫn nội sinh

Sự kiện do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp Viện IGNITE tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học “Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam” sẽ quy tụ khoảng 200 đại biểu cùng những chuyên gia kỳ cựu từng giữ vị trí trọng yếu tại TSMC, Intel, Đại học Bang Arizona (ASU) và các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ lớn trong nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ phác thảo lộ trình thực chất để Việt Nam bứt phá về nghiên cứu và phát triển (R&D) bán dẫn nội sinh.

Mệnh lệnh chiến lược của Nghị quyết số 57-NQ/TW

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định yêu cầu từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong cấu trúc đó, công nghiệp bán dẫn giữ vai trò nền tảng đối với trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán, viễn thông, tự động hóa và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bước vào giai đoạn triển khai các chương trình phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, câu hỏi cốt lõi đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà là lựa chọn đúng phân khúc ưu tiên và xây dựng năng lực R&D ngay trong nước.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BCSCLTW của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, hội thảo ngày 17/11 hướng thẳng vào mục tiêu tổng hợp luận cứ khoa học và kinh nghiệm quốc tế để tiến sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu vật liệu, thiết kế vi mạch, phát triển chip chuyên dụng và đóng gói tiên tiến.

Đặc biệt, hội thảo tập trung chuyển hóa các định hướng vĩ mô thành những sáng kiến hợp tác thực chất theo mô hình liên kết “5 nhà” (Nhà nước-Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp-Nhà đầu tư-Nhà giáo dục), thúc đẩy các dự án hạ tầng R&D dùng chung và mô hình phòng thí nghiệm sống (Living Lab) tại Việt Nam.

Góc nhìn chiến lược từ những chuyên gia hàng đầu thế giới

Hội thảo do đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng chủ trì.

Ban Tổ chức hội thảo cho biết, điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ và hoạch định chính sách là sự hiện diện của những diễn giả quốc tế có bề dày thực tiễn hàng đầu thế giới.

Tâm điểm tại sự kiện là sự tham gia của Tiến sĩ Richard L. Thurston (Hoa Kỳ), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Great Lakes Semiconductor, nguyên Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn pháp lý Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC). Với nhiều kinh nghiệm lãnh đạo tại những tập đoàn đầu bảng như TSMC và Texas Instruments, đồng thời là cố vấn chiến lược cho nhà sáng lập TSMC Morris Chang, Tiến sĩ Richard L. Thurston là một trong những chuyên gia am hiểu sâu sắc nhất về cấu trúc chuỗi cung ứng, bảo hộ bí mật thương mại, sở hữu trí tuệ và chiến lược kiến tạo hệ sinh thái sản xuất chip toàn cầu.

Tại phiên toàn thể buổi sáng, Tiến sĩ Richard L. Thurston sẽ trình bày tham luận trọng tâm “Cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu về bán dẫn cho Việt Nam”, trực tiếp phân tích những khoảng trống chiến lược và điều kiện tiên quyết để Việt Nam định vị chỗ đứng bền vững trong chuỗi giá trị bán dẫn thế giới.

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự góp mặt và đóng góp tham luận của hàng loạt chuyên gia quốc tế uy tín về đào tạo nhân lực cũng như tổ chức R&D công nghiệp, bao gồm: Tiến sĩ Jeff S. Goss (Hoa Kỳ), Đại diện Đại học Bang Arizona (ASU), đơn vị đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và kiến tạo các mô hình hợp tác đại học-doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Alexander Drozdov (Liên bang Nga), chuyên gia từ Kazan IT Park, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm R&D Intel tại Liên bang Nga, có bề dày kinh nghiệm về quy hoạch khu công nghệ cao tập trung và tổ chức hoạt động R&D công nghiệp.

Giải quyết các bài toán thực thi

Tại phiên toàn thể buổi sáng, bên cạnh tham luận của Tiến sĩ Richard L. Thurston, các báo cáo trọng tâm sẽ phác họa bức tranh đa chiều về chiến lược bán dẫn Việt Nam. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt sẽ mở đầu với báo cáo đề dẫn và tham luận về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bán dẫn theo mô hình “5 nhà”.

Tiếp đó là các tham luận của đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về phát triển công nghệ chiến lược; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trần Thuật (Viện trưởng Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia Hà Nội) về hiện trạng, năng lực R&D trong nước; Tiến sĩ Ngô Đức Mạnh (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga) về hợp tác quốc tế và ngoại giao công nghệ bán dẫn.

Từ định hướng vĩ mô và phiên đối thoại chính sách buổi sáng xoay quanh chủ đề “Việt Nam cần làm gì trong 5 năm tới để tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu?”, phiên buổi chiều sẽ chuyển trọng tâm sang giải quyết các bài toán thực thi thông qua ba bàn tròn chuyên đề chuyên sâu, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học kỹ thuật trọng điểm, tập đoàn công nghệ và các định chế tài chính.

Bàn tròn 1 - Chiến lược bán dẫn cho địa phương: Tập trung thảo luận các bài học thực tiễn trong triển khai mô hình phòng thí nghiệm đóng gói tiên tiến tại địa phương, qua đó giải bài toán làm thế nào để các tỉnh, thành phố xây dựng cơ chế thu hút đầu tư và nhân lực công nghệ cao hiệu quả.

Bàn tròn 2 - Năng lực R&D, phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực: Kết nối kinh nghiệm hợp tác đào tạo nhân lực quốc tế với việc quy hoạch mô hình R&D tại đại học, xây dựng phòng thí nghiệm sống (Living Lab) và giải quyết nhu cầu nhân lực phát triển chip chuyên dụng từ góc độ doanh nghiệp.

Bàn tròn 3 - Khu đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư: Bàn thảo mô hình phát triển khu công nghệ cao tập trung gắn kết chặt chẽ viện-trường-doanh nghiệp, phương thức hợp tác phát triển công nghệ vật liệu-linh kiện bán dẫn, cùng các đề xuất cơ chế tài chính, tín dụng cho sản phẩm bán dẫn Việt Nam.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa tầm nhìn hoạch định chính sách của cơ quan tham mưu chiến lược thuộc Trung ương Đảng với kinh nghiệm thực chiến từ những tên tuổi lớn của ngành bán dẫn thế giới và trong nước hứa hẹn biến Hội thảo ngày 17/11 tới thành dấu mốc quan trọng, đóng góp những luận cứ khoa học và kiến nghị chính sách sắc bén để công nghiệp bán dẫn Việt Nam tự tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới.