200 đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia về an ninh văn hóa

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: media.quochoi.vn

Theo Ban tổ chức, chủ đề của hội thảo đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết: Làm thế nào để những giá trị được hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển. Việc Bộ Công an, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp tổ chức hội thảo thể hiện cách tiếp cận toàn diện, gắn phát triển văn hóa với hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo vệ an ninh văn hóa và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hóa đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật, hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi. Qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10-10-2026 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh...

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: media.quochoi.vn

Hội thảo gồm 2 phần (tham luận và thảo luận). Phần tham luận, hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân, báo cáo của các bộ, ngành trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, kinh tế, chính trị.

Phần thảo luận, hội thảo trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; Thực trạng và những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; Kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.