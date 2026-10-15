200 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến

Hội nghị thu hút 200 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.

Ông Đoàn Quang Hoan - Phó chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Được tổ chức thường niên từ năm 2008, Hội nghị quốc tế về công nghệ truyền thông tiên tiến trở thành diễn đàn học thuật quốc tế trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ số.

Qua các kỳ tổ chức, diễn đàn thu hút sự tham gia của giới khoa học từ nhiều quốc gia, với các công trình nghiên cứu cập nhật những hướng phát triển mới của công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Quang Hoan - Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam - cho biết: Hội nghị thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế với 280 bài báo gửi về, ghi nhận 1.068 lượt đóng góp tác giả từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Các tác giả đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Bangladesh, Australia, Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Mỹ và Canada, góp phần tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật quốc tế.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Tại hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung trao đổi về trí tuệ nhân tạo trong hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới, mạng truyền thông thông minh và an toàn, điện tử và vi mạch, anten và truyền sóng, kỹ thuật vi ba, truyền thông vệ tinh, ứng dụng công nghệ trong giao thông và đô thị thông minh.

Hội nghị cũng đề cập đến các công nghệ có tiềm năng tạo ra những bước tiến mới trong lĩnh vực truyền thông như: hệ thống thông tin 5G/6G tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI); truyền thông lượng tử; công nghệ Massive MIMO; truyền thông sóng milimét (mmWave); công nghệ terahertz (THz); bề mặt phản xạ thông minh (RIS) và trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI).

Một trong những nội dung được chú trọng tại hội nghị là chất lượng công bố khoa học. Các bài báo toàn văn trải qua quá trình phản biện, biên tập và tuyển chọn để xuất bản trong kỷ yếu hội nghị.

Những công trình đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của Hội Truyền thông IEEE có thể đủ điều kiện được đưa vào thư viện số IEEE Xplore, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và lan tỏa kết quả nghiên cứu đến cộng đồng khoa học quốc tế.

Chuyên gia đề cập đến các công nghệ có tiềm năng tạo ra những bước tiến mới trong lĩnh vực truyền thông. Ảnh: Trần Dung

Thông qua các phiên khoa học và hoạt động kết nối, hội nghị góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, hình thành các ý tưởng nghiên cứu chung và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và giới chuyên gia công nghệ; đồng thời giới thiệu môi trường học thuật và hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.