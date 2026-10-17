200 công nhân, người lao động được tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và chính sách bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên, công nhân lao động Công ty Thịnh Hồng được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung làm rõ vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Các nội dung tuyên truyền nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Thịnh Hồng cũng được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thông tin, phổ biến những nội dung trọng tâm của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 liên quan đến người lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động khi tham gia bảo hiểm. Báo cáo viên cũng làm rõ vai trò của bảo hiểm trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp và khi hết tuổi lao động.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp gắn với tình hình thực tế tại công ty, các đoàn viên, công nhân lao động có thêm thông tin về những định hướng lớn của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ 2026 – 2031; các chính sách bảo hiểm xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của đoàn viên; ý thức chấp hành pháp luật lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham gia các hoạt động do công đoàn phát động.