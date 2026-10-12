200 công nhân, người lao động được tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động được thông tin về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong giai đoạn mới. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG.

Thông qua hội nghị, đoàn viên, công nhân lao động được nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đối với tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là cơ sở để tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên; phát huy vai trò của công đoàn trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.