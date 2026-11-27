Đại biểu và công nhân lao động dự Hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phổ biến các quy định cốt lõi của Luật Phòng, chống ma túy và phân tích hệ lụy của chất cấm đối với sức khỏe, gia đình. Đồng thời, hướng dẫn nhận diện các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân tham gia mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Báo cáo viên Công an tỉnh hướng dẫn nhận diện các loại ma túy.

Thông qua hình thức trình chiếu video trực quan, phát tài liệu tuyên truyền, hỏi đáp về các tình huống thực tế trong đời sống sinh hoạt và tại nơi làm việc, Hội nghị nhằm giúp công nhân nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức về phòng, ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống ma túy.

Công nhân lao động ký cam kết hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”.

Kết thúc chương trình, công nhân lao động đã ký cam kết hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.