200 cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo Quy định 145-QĐ/TW

Dự hội nghị về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: PGS, TS. Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công; PGS, TS. Trần Quang Phú, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và 200 học viên là cán bộ đương chức và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các học viên tại buổi khai giảng khóa học.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Khóa học không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà còn là cơ hội để mỗi đồng chí nhìn nhận lại phương pháp lãnh đạo, quản lý, nhận diện được những hạn chế và tìm kiếm giải pháp thiết thực cho bản thân, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác.

Để khóa học đạt hiệu quả thực chất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị: Mỗi đồng chí cán bộ bố trí công việc hợp lý, tham gia đầy đủ chương trình, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, phát huy tinh thần tự giác, cầu thị, chủ động trao đổi, thảo luận và viết thu hoạch để nâng cao chất lượng khóa học. Tăng cường thảo luận, tương tác giữa các học viên, giữa học viên và giảng viên; chủ động nghiên cứu tài liệu kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thực tế công tác để nâng cao chất lượng thảo luận, tăng tính tương tác 2 chiều trong quá trình tham gia khóa học. Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo tính cập nhật, thiết thực, sát thực tiễn, phù hợp với từng nhiệm vụ, từng nhóm đối tượng, chú trọng những vấn đề mới trong tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các học viên chủ động liên hệ giữa các chuyên đề với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc quản lý, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, kết thúc khóa học, mỗi đồng chí cần lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị công tác để ứng dụng kiến thức được bồi dưỡng vào thực tế, nâng cao hiệu quả trong quản lý, xử lý công việc, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đại biểu tham dự buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo Quy định 145-QĐ/TW.

Các học viên là cán bộ đương chức và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia khóa học.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Trong thời gian 3 ngày từ 21-23/10, các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Xây dựng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương minh bạch, hiện đại, trách nhiệm và hiệu quả; năng lực hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phục vụ tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản trị, quản lý; nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản trị, quản lý; kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay; tình hình thế giới, khu vực và trong nước; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển của tỉnh Điện Biên; một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận dụng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Trong chương trình bồi dưỡng, các học viên tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề quan tâm và viết bài thu hoạch.