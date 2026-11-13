200 cán bộ công đoàn tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy

Tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho 200 cán bộ công đoàn từ 7 tỉnh, thành phố

Sự kiện có sự tham gia của 200 đại biểu là chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có trên 2.000 đoàn viên cùng chủ tịch công đoàn xã, phường.

Quang cảnh chương trình.

Đây là các học viên đại diện cho LĐLĐ 7 tỉnh, thành phố trọng điểm gồm: Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Đến dự lớp tập huấn có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Lê Duy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cùng các lãnh đạo LĐLĐ 7 tỉnh, thành

Các đại biểu tham dự chương trình.

Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy

Tại buổi tập huấn, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm: "Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động" và "Triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại các khu công nghiệp".

Từ những nội dung này, các giải pháp trọng tâm của tổ chức Công đoàn được đặt ra như đổi mới tuyên truyền, chuyển từ cung cấp thông tin sang trang bị kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện và từ chối cho người lao động.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa ngay tại nơi làm việc và khu nhà trọ. Gắn phòng, chống ma túy với việc chăm lo đời sống, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa công nhân. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa công đoàn, công an, y tế, doanh nghiệp và gia đình.

Phân định rõ trách nhiệm từng cấp công đoàn (từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đến công đoàn cơ sở và tổ công đoàn) với phương châm lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Các mô hình đột phá cũng được triển khai, gồm: “Tổ công đoàn an toàn, không ma túy”, “Khu nhà trọ công nhân an toàn, văn minh”, “Công đoàn số đồng hành cùng công nhân” và mạng lưới hỗ trợ việc làm sau cai.