20 xã, phường, đặc khu thuộc vùng cấm bay flycam ở Hải Phòng

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, toàn thành phố có 20 xã, phường, đặc khu thuộc vùng cấm bay flycam, gồm Hải An, Đông Hải, Ngô Quyền, Gia Viên, Thủy Nguyên, Lê Chân, An Biên, Kiến An, Phù Liễn, An Hải, An Dương, Hưng Đạo, Dương Kinh, An Lão, An Khánh, An Hưng, Nghi Dương, Kiến Thụy, Kiến Minh và đặc khu Cát Hải.

10 xã, phường thuộc vùng hạn chế bay flycam gồm: Nam Triệu, Hồng Bàng, Nam Đồ Sơn, An Quang, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Kiến Hưng và Kiến Hải.

Ngoài ra, 3 phường Liên Hòa, Hà An, Phong Cốc của tỉnh Quảng Ninh cũng nằm trong vùng cấm bay và hạn chế bay liên quan đến sân bay Cát Bi.

Siết quản lý Flycam, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ trên không.

Việc xác định các khu vực cấm bay, hạn chế bay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng ngừa nguy cơ va chạm giữa tàu bay với diều, flycam và các vật thể bay khác.

Thời gian qua, một số vụ việc người dân tự ý thả diều, vận hành flycam trong khu vực cấm bay đã khiến chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc thay đổi giờ khởi hành.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, không tự ý thả diều, bóng bay hoặc sử dụng flycam trái phép tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Danh sách xã, phường, đặc khu chỉ xác định địa bàn có khu vực cấm bay, hạn chế bay, không đồng nghĩa toàn bộ địa giới đều thuộc các khu vực này.

Người dân cần tra cứu vị trí dự kiến bay và ranh giới cụ thể trên bản đồ chính thức của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ cambay.mod.gov.vn, không tự xác định phạm vi bằng mắt thường.