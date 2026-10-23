Hải Phòng

Các phường nằm trong khu vực cấm bay flycam gồm: Hải An, Đông Hải, Ngô Quyền, Gia Viên, Thủy Nguyên, Lê Chân, An Biên, Kiến An, Phù Liễn, An Hải, An Dương, Hưng Đạo, Dương Kinh; các xã An Lão, An Khánh, An Hưng, Nghi Dương, Kiến Thụy, Kiến Minh và đặc khu Cát Hải.

20 xã, phường, đặc khu ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam.

Ngoài ra, 10 phường thuộc vùng hạn chế bay gồm: Nam Triệu, Hồng Bàng, Nam Đồ Sơn và các xã An Quang, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Kiến Hưng, Kiến Hải.

Như vậy, tổng cộng có 30 xã, phường, đặc khu của Hải Phòng nằm trong vùng cấm bay và hạn chế bay liên quan đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Để không vi phạm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng flycam cần tra cứu vị trí dự kiến bay và ranh giới cụ thể trên bản đồ chính thức của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ cambay.mod.gov.vn, không tự xác định phạm vi cấm bay bằng mắt thường.

Người dân cũng cần chấp hành quy định về hoạt động bay, không tự ý điều khiển flycam hoặc thả diều, bóng bay tại các khu vực cấm, hạn chế bay khi chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định.