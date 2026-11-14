20 vũ công Việt - Nhật múa dưới mưa

Tìm lại màu sắc qua cơn mưa

Sắc Mưa - Tìm lại sắc màu qua cơn mưa là chương trình múa do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Vở diễn quy tụ 9 thành viên KAORIalive fam (K fam) từ Nhật Bản và 11 vũ công Việt Nam, đánh dấu lần trở lại Việt Nam đầu tiên của KAORIalive sau 11 năm, kể từ năm 2015. Trước giờ diễn, các nghệ sĩ cùng tập luyện tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ phòng hóa trang đến sàn tập, họ làm quen với nhau qua từng chuyển động, ánh mắt và nhịp thở để chuẩn bị cho cuộc gặp trên sân khấu. Vở diễn bắt đầu bằng hình ảnh một người phụ nữ đứng giữa cơn mưa kéo dài, không có ô che. Những ngày tháng lặp lại khiến cô dần mất kết nối với bản thân và nơi từng thuộc về. Chiếc ô từng che chở cô khỏi bóng tối cũng biến mất. Khi những ký ức dần trở lại, thế giới quanh người phụ nữ cũng bắt đầu có thêm những gương mặt mới. Những người cô từng quen biết xuất hiện trở lại, đan xen với những cuộc gặp mới. Từ đó, các mối quan hệ trên sân khấu dần được mở ra qua từng chuyển động, từng khoảng cách giữa các cơ thể. Sự tách biệt ban đầu nhường chỗ cho những tương tác ngày một rõ nét hơn.

Giao điểm của văn hóa

Để tạo nên thế giới ấy, các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản đã có thời gian làm việc cùng nhau tại Hà Nội. 9 thành viên K fam mang đến phương pháp biên đạo và ngôn ngữ chuyển động của KAORIalive, trong khi 11 vũ công Việt Nam trực tiếp tham gia các buổi tập và quá trình phát triển tác phẩm. Những khác biệt về cách cảm nhận, xử lý cơ thể và truyền tải ý tưởng được đặt cạnh nhau ngay trên sàn tập. Phần đầu chương trình mở ra với Tiếng thét của nhân loại, tác phẩm từng góp phần tạo dấu ấn cho K fam, được dựng lại với sự tham gia của 4 vũ công Việt Nam. Tiếp đó là Sắc Mưa, tác phẩm mới kể về hành trình một người phụ nữ từng bước tìm lại sự kết nối với bản thân và thế giới xung quanh. Ở phần thứ hai, 11 vũ công Việt Nam đảm nhận Blue Bird, tác phẩm mới lần đầu được giới thiệu trước công chúng. Chương trình khép lại với A, nơi 20 nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản cùng đứng trên một sân khấu.

Khác biệt là chất liệu nghệ thuật

Với các nghệ sĩ, sự khác biệt giữa hai nền văn hóa được cảm nhận rõ nhất trong quá trình làm việc: từ cách một động tác được thực hiện, cách cơ thể bắt nhịp với âm nhạc đến khoảng cách giữa hai người khi cùng đứng trên sân khấu. Qua từng buổi tập, những khác biệt ấy trở thành chất liệu để họ tìm một cách diễn đạt chung cho tác phẩm. Chia sẻ với Tạp chí Tri thức - Znews, ông Yoshioka Norihiko, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, cho rằng những khác biệt giữa nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản có thể nhận ra khá rõ qua cách họ sử dụng cơ thể để truyền tải một ý tưởng. Nền tảng văn hóa và thể chất khác nhau tạo nên những cách tiếp cận riêng với chuyển động, nhịp điệu và cách biểu đạt. “Tuy nhiên, giá trị của một dự án hợp tác nằm ở chính quá trình các nghệ sĩ làm việc cùng nhau. Khi một động tác, một ý tưởng được đưa ra và được tiếp nhận theo một cách khác, hai phía có cơ hội nhìn lại cách mình đang biểu đạt. Những khác biệt ấy trở thành chất liệu cho quá trình sáng tạo, thay vì là khoảng cách cần xóa bỏ”, ông cho biết thêm.

Kết nối nguồn lực sáng tạo

Sắc Mưa được giới thiệu bởi Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, đơn vị thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, thành lập tại Hà Nội từ năm 2008. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Trung tâm duy trì các hoạt động kết nối nghệ sĩ Nhật Bản với Việt Nam, từ biểu diễn, triển lãm đến những dự án hợp tác sáng tạo. Những cuộc gặp như vậy cũng góp phần mở rộng cách một sản phẩm nghệ thuật được hình thành, lưu chuyển và tiếp cận công chúng trong khu vực. Sau buổi diễn, điều gây ấn tượng với một số khán giả là cách 20 vũ công cùng xuất hiện trên sân khấu nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Hà My (35 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết điểm đáng chú ý nằm ở quá trình hợp tác. “Tôi từng xem các chương trình múa quốc tế, nhưng lần này có cảm giác gần hơn vì nghệ sĩ Việt Nam thực sự tham gia vào quá trình tạo tác phẩm. Đến đoạn 20 người cùng xuất hiện trên sân khấu, tôi mới cảm nhận rõ hơn quy mô của cuộc gặp này. Khi những nguồn lực sáng tạo được kết nối, nghệ thuật có thể trở thành một phần của chuỗi giá trị rộng hơn trong công nghiệp văn hóa”, cô nói.