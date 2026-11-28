Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên dự lễ khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Festival, nhấn mạnh chương trình là hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Festival. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Thông qua Festival, tỉnh mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Thái Nguyên với các địa phương trong cả nước; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Thái Nguyên tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch, thể hiện nỗ lực của tỉnh trong quảng bá, kết nối và nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề gắn với phát triển du lịch.

Với 180 gian hàng của 20 tỉnh, thành phố, Festival năm nay giới thiệu hàng nghìn sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các vùng miền. Không chỉ là không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, sự kiện còn tạo cơ hội để người dân, du khách trải nghiệm, giao lưu văn hóa và kết nối giao thương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Festival. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Festival diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12/2026, góp phần lan tỏa giá trị hàng Việt, thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.