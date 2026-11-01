20 thí sinh World Master Tea Việt Nam 2026 trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên

Các thí sinh tham gia vòng 2 Cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 bắt đầu hành trình bằng chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên.

20 thí sinh tham gia vòng 2 Cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 đã bắt đầu hành trình bằng chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên.

Các thí sinh tham quan đồi chè.

Tại Thái Nguyên, các thí sinh trải nghiệm hái chè tại đồi chè Búp Ngọc; tìm hiểu cây chè di sản và các sản phẩm trà tại Hợp tác xã Chè La Bằng; tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến trà tại Công ty cổ phần Chè Hà Thái.

Thí sinh trải nghiệm hái chè tại đồi chè Búp Ngọc.

Điểm nhấn trong ngày thi đầu tiên là phần thi hái chè và pha trà cá nhân, nơi các thí sinh trực tiếp thể hiện kỹ năng, kiến thức và nghệ thuật pha trà trước Ban Giám khảo.

Thí sinh thưởng trà Thái Nguyên.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và tranh tài, Cuộc thi góp phần tôn vinh nghệ thuật trà, quảng bá văn hóa, vùng nguyên liệu và hình ảnh đất chè Thái Nguyên đến cộng đồng yêu trà trong nước và quốc tế.