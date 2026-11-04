20 thí sinh tranh tài tại World Master Tea Việt Nam 2026

Các thí sinh World Master Tea Việt Nam 2026 cùng Ban tổ chức và các doanh nhân, nghệ nhân tham quan, trải nghiệm tại Hợp tác xã Chè La Bằng. Ảnh: World master tea

Ngày 4/11, 20 thí sinh xuất sắc Cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 tiếp tục tranh tài tại vòng 5 “Trà và ẩm thực” và vòng 6 “Trà và phong cách” trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Đây là những thử thách cuối cùng trước khi cuộc thi bước vào phần chung kết xếp hạng, tìm ra Quán quân và Đại sứ Văn hóa trà.

Tại phần chung kết, Top 3 thí sinh sẽ thực hiện thiết kế trải nghiệm trà, pha chế và thuyết trình trước Ban giám khảo. Các thử thách hướng đến đánh giá toàn diện kiến thức về trà, kỹ năng pha chế, khả năng sáng tạo, kết hợp trà với ẩm thực và phong cách thưởng thức hiện đại.

Trước đó, tối 3/11, tại phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Top 20 đã tham gia vòng 4 “Thử thách kinh doanh”. Các thí sinh trực tiếp giới thiệu sản phẩm, pha chế và giao lưu với người tiêu dùng thông qua những quầy trà được thiết kế theo phong cách trẻ trung. Không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo đồ uống, thí sinh còn phải chứng minh năng lực tổ chức, phối hợp, xử lý tình huống và khả năng đưa sản phẩm đến thị trường.

Các thí sinh tham gia hoạt động của cuộc thi. Ảnh: World master tea

Ngày 2/11, tại Trung tâm Văn hóa trà ESG Valley (Thái Nguyên), các thí sinh tham gia vòng 3 “Sáng tạo công thức” theo hình thức đồng đội, xây dựng công thức trà và thuyết trình trước Ban giám khảo. Phần thi tập trung đánh giá khả năng kết hợp nguyên liệu, cảm nhận hương vị, kỹ thuật pha chế và cách truyền tải câu chuyện sản phẩm.

Trước đó, ngày 1/11, tại vòng 2 “Khám phá văn hóa trà”, 20 thí sinh trải nghiệm chuyến tàu di sản từ Hà Nội đến Thái Nguyên, thưởng thức trà đặc sản, giao lưu với nghệ nhân, chuyên gia và tìm hiểu lịch sử, văn hóa gắn với cây chè.

Hành trình tiếp tục tại đồi chè Búp Ngọc, xã La Bằng, nơi các thí sinh trực tiếp trải nghiệm hái chè, tìm hiểu cách lựa chọn búp chè đạt tiêu chuẩn. Tại Hợp tác xã Chè La Bằng và Công ty cổ phần Chè Hà Thái, đoàn tìm hiểu về cây chè di sản, các sản phẩm đặc trưng và quy trình chế biến chè. Các thí sinh cũng tham gia phần thi hái chè và pha trà cá nhân.

Cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp Công ty cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có năng lực pha chế, sáng tạo đồ uống từ trà, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trà Việt Nam. Vượt qua 111 hồ sơ đăng ký tại vòng sơ khảo, 20 thí sinh tiếp tục tranh tài qua 6 vòng thi với 9 thử thách để tìm ra hai danh hiệu Quán quân và Đại sứ Văn hóa trà.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh (người mặc áo dài trắng), Trưởng Ban tổ chức World Master Tea 2026 giao lưu cùng các thí sinh và du khách. Ảnh: World master tea

Các thử thách của cuộc thi không chỉ đánh giá kỹ năng chuyên môn mà còn kiểm tra khả năng sáng tạo, ứng dụng trà trong ẩm thực, kinh doanh và xây dựng trải nghiệm thưởng thức phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL, ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc ghi danh góp phần khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo thêm cơ sở quảng bá bản sắc vùng chè Thái Nguyên.