Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị, địa phương có thí sinh tham gia. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị Việt - Trung trong hợp tác du lịch”, cuộc thi thu hút hơn 500 lượt thí sinh cả nước đăng ký. Qua hai vòng sơ khảo, 20 thí sinh, đội thi xuất sắc từ 16 tỉnh, thành phố vào chung kết.

Tại vòng chung kết, 20 thí sinh, đội thi thực hiện phần hùng biện và biểu diễn tài năng (mỗi phần tối đa 5 phút). Ban giám khảo chọn 7 thí sinh, đội thi xuất sắc vào chung kết xếp hạng, trả lời câu hỏi chung trong tối đa 3 phút.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng ban tổ chức cho biết, chủ đề năm nay thiết thực khi du lịch song phương Việt Nam - Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ, hướng đến phát triển thực chất, bền vững.

Cuộc thi góp phần phát huy vai trò du lịch, đối ngoại nhân dân như cầu nối văn hóa, gắn kết nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ là những đại sứ du lịch, đại sứ hữu nghị quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Thí sinh tham gia phần thi hùng biện sáng 27/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Triệu Nghị đánh giá cuộc thi góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam; giúp thế hệ trẻ hai nước thêm hiểu biết, gắn bó, vun đắp tình hữu nghị truyền thống.

Được tổ chức thường niên từ năm 2015 ở quy mô miền Trung - Tây Nguyên rồi mở rộng toàn quốc, cuộc thi trở thành sân chơi giao lưu, học tập, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cho sinh viên, thanh niên cả nước.