20 thí sinh tham gia Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi

- Trong 2 ngày 14 và 15/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức Hội thi “Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch” năm 2026.

Hội thi thu hút sự tham gia của 20 thí sinh là điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các khoa: Khám bệnh, Y học cổ truyền, Nội dinh dưỡng và Vật lý trị liệu.

Thí sinh tham gia phần thi lý thuyết

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua phần thi lý thuyết và thực hành.

Trong phần thi lý thuyết, thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm, gồm 45 câu hỏi trong thời gian 60 phút. Nội dung tập trung vào các quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; quản lý chất thải y tế; chẩn đoán, xử trí phản vệ; quy tắc ứng xử tại cơ sở y tế; kiểm soát nhiễm khuẩn và các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

Ở phần thi thực hành, các thí sinh thi thực hành theo hình thức chạy trạm, thực hiện kỹ thuật trên mô hình, thời gian 5 phút/trạm. Nội dung gồm các quy trình thường gặp như: cấp cứu ngừng tuần hoàn, cho người bệnh thở ôxy, đặt ống xông (sonde) dạ dày, đặt ống xông bàng quang, sát khuẩn tay nhanh và đeo găng.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành

Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10). Đây là dịp để đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên củng cố kiến thức, rèn luyện tay nghề, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc, phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành

Theo kế hoạch, Ban tổ chức hội thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải vào ngày 19/10, dự kiến gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Chuyên đề dành cho thí sinh có điểm lý thuyết, thực hành cao nhất.