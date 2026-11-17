Đại biểu dự chương trình.

Các thí sinh tham gia 4 phần thi, gồm: Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết với 10 câu hỏi; tự giới thiệu về bản thân, đảng bộ, chi bộ nơi công tác, sinh hoạt; thuyết trình theo đề cương đã chuẩn bị và thứ tự bốc thăm; xử lý tình huống thông qua các câu hỏi thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Nội dung các phần thi tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ và khả năng vận dụng các quy định, hướng dẫn của Đảng vào thực tiễn. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chi bộ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội thi là dịp để cấp ủy đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.