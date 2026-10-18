20 thành phố có giao thông công cộng tốt nhất thế giới năm 2026

Đài Bắc là thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng năm 2026 với 95% cư dân đánh giá tích cực. Ảnh: Tố Linh

Điểm chung của các đô thị được người dân đánh giá cao nằm ở khả năng kết nối, độ tin cậy, sự thuận tiện và mức độ phù hợp với đời sống hàng ngày.

Giao thông công cộng đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm sống tại các đô thị lớn. Một mạng lưới vận hành hiệu quả giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông đường bộ và mở rộng khả năng tiếp cận các khu vực trong thành phố.

Time Out mới công bố danh sách 20 thành phố có giao thông công cộng được đánh giá tốt nhất thế giới năm 2026, dựa trên khảo sát hơn 24.000 người dân địa phương.

Người tham gia chấm điểm hệ thống giao thông công cộng tại nơi mình sinh sống theo thang điểm từ 1 đến 5, tương ứng với các mức đánh giá từ “tệ” đến “tuyệt vời”.

Danh sách được lựa chọn theo tỉ lệ cư dân đánh giá hệ thống xe buýt, tàu hỏa, tàu điện và các phương tiện công cộng khác ở mức “tốt” hoặc “tuyệt vời”. Mỗi quốc gia chỉ có một thành phố được xếp hạng, qua đó tạo ra danh sách có phạm vi địa lý rộng.

Đài Bắc là thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng năm 2026

Đài Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 95% cư dân đánh giá tích cực về giao thông công cộng. Hệ thống MRT nổi bật với các nhà ga sạch sẽ, tổ chức dòng hành khách khoa học và khả năng duy trì lịch trình ổn định.

Quy mô của mạng lưới cũng rất lớn. MRT Đài Bắc vận chuyển hơn 767 triệu lượt hành khách trong năm 2025, tương đương khoảng 2,1 triệu lượt mỗi ngày.

EasyCard giúp việc sử dụng giao thông công cộng trở nên thuận tiện khi có thể dùng cho MRT, xe buýt và dịch vụ xe đạp YouBike.

Mạng lưới tiếp tục được mở rộng với đường sắt nhẹ Tân Đài Bắc và Tuyến Vòng tròn. Riêng Tuyến Vòng tròn ghi nhận 30 triệu lượt đi lại trong năm 2025.

Singapore đứng thứ 2, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ hệ thống MRT có độ tin cậy cao. Mạng lưới 146 nhà ga phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Năm 2025, khoảng 99,4% số chuyến tàu được ghi nhận chạy đúng giờ.

Tháng 7.2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi ba ga Keppel, Cantonment và Prince Edward Road đi vào hoạt động, hoàn tất tuyến Circle Line sau hơn 30 năm kể từ khi dự án được khởi động.

MTR là một phần quen thuộc trong đời sống đô thị Hồng Kông. Năm 2025, 99,9% các chuyến đi trên mạng lưới đường sắt chính được ghi nhận đúng giờ, trong khi toàn hệ thống phục vụ gần 2 tỉ lượt hành khách.

Sức hấp dẫn của giao thông công cộng Hồng Kông còn là khả năng kết nối nhiều loại hình. Hành khách có thể kết hợp tàu điện ngầm, tàu cao tốc, xe điện hai tầng và phà Star Ferry bằng hệ thống thanh toán Octopus.

Những đô thị biến giao thông thành một phần trải nghiệm thành phố

Edinburgh là thành phố có hệ thống giao thông công cộng được đánh giá cao nhất tại Vương quốc Anh, vượt qua London. Lothian Buses, đơn vị vận hành do hội đồng thành phố nắm phần lớn quyền sở hữu, phục vụ 119 triệu lượt khách trong năm 2025.

Edinburgh Trams cũng ghi nhận một năm hoạt động nổi bật với 12,5 triệu lượt khách. Sau khi tuyến được kéo dài tới Newhaven qua Leith vào năm 2023, lượng hành khách tiếp tục tăng. Hệ thống thanh toán không tiếp xúc giúp hành khách sử dụng cả xe buýt và xe điện với mức giá được giới hạn theo ngày hoặc tuần.

Seoul gây ấn tượng với mạng lưới tàu điện ngầm hiện đại, các toa tàu sạch sẽ và khả năng kết nối điện thoại ngay cả dưới lòng đất. Giá vé khởi điểm từ 1.550 won khi sử dụng thẻ giao thông.

Thành phố cũng đưa ra những lựa chọn thuận lợi cho người sử dụng thường xuyên. Thẻ Khí hậu ra mắt từ năm 2024 cho phép đi lại không giới hạn trong 30 ngày bằng tàu điện ngầm, xe buýt và xe đạp Ttareungi.

Từ tháng 9.2026, chính sách này được tích hợp vào Thẻ Khí hậu dành cho cư dân; khách du lịch vẫn có thể sử dụng các loại thẻ ngắn hạn từ 1 đến 7 ngày. Dịch vụ xe buýt Hangang trên sông Han bổ sung thêm một lựa chọn di chuyển đặc biệt giữa lòng đô thị.

Zurich xây dựng mạng lưới giao thông có khả năng kết nối chặt chẽ giữa nhiều phương thức. Trong khu vực trung tâm, trung bình khoảng 300m lại có một điểm dừng xe điện hoặc xe buýt.

Với một vé ZVV, hành khách có thể sử dụng xe điện, xe buýt, tàu S-Bahn, cáp treo và cả thuyền trên hồ Zurich và sông Limmat. Sự kết nối này mở rộng giao thông công cộng thành một phần của trải nghiệm khám phá đô thị và vùng phụ cận.

Vienna từ lâu được nhắc tới với chính sách giao thông công cộng có mức giá dễ tiếp cận. Trong 13 năm, vé đi lại công cộng hằng năm chỉ có giá 365 euro, tương đương 1 euro mỗi ngày. Mức giá tăng lên 467 euro từ tháng 1.2026, song tỉ lệ đánh giá tích cực vẫn đạt 90,3%.

Các tuyến U-Bahn, xe điện và xe buýt của Wiener Linien vận chuyển 903 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Số người đăng ký vé năm cũng đạt mức cao kỷ lục. Vienna đồng thời nằm trong nhóm 5 thành phố được Time Out đánh giá cao về trải nghiệm đi xe đạp.

Edinburgh là thành phố có hệ thống giao thông công cộng được đánh giá cao nhất tại Vương quốc Anh, vượt qua London. Ảnh: Edinburgh Trams

Miễn phí, tích hợp và kết nối rộng

Tallinn trở thành thủ đô châu Âu đầu tiên miễn phí giao thông công cộng cho cư dân đăng ký từ năm 2013. Chính sách này vẫn được duy trì sau hơn một thập kỷ.

Người dân sử dụng thẻ đi lại cá nhân trên xe buýt và xe điện. Với du khách, phương tiện công cộng vẫn có mức giá khá thấp. Thẻ Tallinn còn bao gồm quyền sử dụng giao thông công cộng không giới hạn cùng vé vào cửa nhiều điểm tham quan hàng đầu.

Hệ thống vé HSL tại Helsinki kết nối xe điện, xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa ngoại ô và đường sắt nhẹ. Vé cũng bao gồm chuyến phà quanh năm tới Suomenlinna, pháo đài biển được UNESCO công nhận.

Tuyến đường sắt nhẹ số 15, còn gọi là Jokeri, khai trương vào tháng 10.2023, kết nối các khu vực ngoại ô phía đông với Keilaniemi ở Espoo. Khả năng vận hành ổn định trong mùa đông khắc nghiệt góp phần củng cố vị trí của Helsinki trong bảng xếp hạng.

Medellín tạo dấu ấn riêng với sự kết hợp giữa tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện và hệ thống cáp treo Metrocable. Từ khi khai trương năm 1995, Metro trở thành một phần quan trọng trong đời sống đô thị, gắn với văn hóa ứng xử lịch sự và giữ gìn vệ sinh tại nhà ga.

Metrocable đặc biệt phù hợp với địa hình đồi dốc của Medellín, kết nối các khu dân cư trên sườn núi với thung lũng. Từ tuyến đầu tiên tới Santo Domingo mở cửa năm 2004, hệ thống đã phát triển thành 6 tuyến, trong đó có tuyến đi tới Công viên Arví.

Toàn mạng lưới tàu hỏa, cáp treo, xe điện và xe buýt ghi nhận hơn 310 triệu lượt đi lại trong năm 2025.

Thấy gì từ bảng xếp hạng giao thông công cộng ở đô thị trên thế giới năm 2026?

Nhìn từ bảng xếp hạng năm 2026, giao thông công cộng được người dân đánh giá cao thường hội tụ ở khả năng vận hành ổn định, mạng lưới kết nối thuận tiện và sự đa dạng về phương thức di chuyển.

Giá vé hợp lý, thanh toán thuận tiện, khả năng liên thông giữa tàu điện, xe buýt, đường sắt, phà, cáp treo hay xe đạp cũng góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch.

Với ngành Du lịch, giao thông công cộng còn tác động trực tiếp tới khả năng tiếp cận điểm đến. Một mạng lưới dễ sử dụng giúp du khách chủ động hơn trong việc khám phá thành phố, phân bổ thời gian và chi tiêu.

Khi phương tiện công cộng được tích hợp với các điểm tham quan, khu mua sắm, không gian văn hóa và các khu vực ngoại ô, bản thân hệ thống giao thông cũng trở thành một phần của sản phẩm du lịch đô thị.

Bảng xếp hạng của Time Out gợi mở một góc nhìn đáng quan tâm về sức hấp dẫn của các thành phố.

Một đô thị hấp dẫn du khách không chỉ cần những điểm tham quan nổi tiếng. Khả năng đưa du khách đi lại thuận tiện, an toàn và dễ dàng giữa các điểm đến cũng góp phần quyết định chất lượng trải nghiệm.

20 thành phố có hệ thống giao thông công cộng được cư dân đánh giá tích cực năm 2026

20 thành phố có hệ thống giao thông công cộng được cư dân đánh giá tích cực năm 2026:

1. Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc - 95%

2. Singapore - 93,5%

3. Hồng Kông, Trung Quốc - 92,8%

4. Edinburgh, Vương quốc Anh - 92,4%

5. Seoul, Hàn Quốc - 91,1%

6. Zurich, Thụy Sĩ - 90,7%

7. Vienna, Áo - 90,3%

8. Tallinn, Estonia - 85,3%

9. Helsinki, Phần Lan - 83,6%

10. Medellín, Colombia - 83%

11. Thượng Hải, Trung Quốc - 82,7%

12. Warsaw, Ba Lan - 81,9%

13. Osaka, Nhật Bản - 81,6%

14. Stockholm, Thụy Điển - 80,3%

15. Jakarta, Indonesia - 79,2%

16. Riyadh, Saudi Arabia - 78,2%

17. Hamburg, Đức - 77%

18. Amsterdam, Hà Lan - 76,9%

19. Vancouver, Canada - 76,7%

20. Oslo, Na Uy - 75,9%