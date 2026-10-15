20 tàu tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026

Thiếu tướng Trần Văn Lượng tặng cờ lưu niệm cho các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tham gia hội thi, hội thao.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khai mạc sáng 15/10 tại đặc khu Phú Quốc. Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, hội thao, chủ trì buổi lễ.

Hội thi, hội thao diễn ra trong 16 ngày tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang, với sự tham gia của 20 tàu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3 và 4.

Các thí sinh tranh tài ở 6 nội dung: toàn tàu; hàng hải - thông tin - radar; cơ khí boong - vũ khí; cơ điện; quân sự chung; chính trị - pháp luật.

Các thí sinh thi tác nghiệp vận động trên hải đồ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành hội thi, hội thao chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế, kế hoạch; đánh giá kết quả công tâm, khách quan, chính xác.

Các tập thể, cá nhân tham gia phải chấp hành nghiêm quy chế, quy định và thực hiện tốt lễ tiết, tác phong quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm xây dựng tàu tốt, bền, an toàn, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào những nội dung thi theo kế hoạch của Ban Tổ chức.