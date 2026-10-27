20 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông 'Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá' năm 2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao giải Nhất cho Tiểu phẩm “Tôi không tự cháy” - Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng

Xuất sắc vượt qua hàng loạt tác phẩm tranh tài để giành ngôi vị cao nhất, tiểu phẩm mang tên "Tôi không tự cháy" của Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng, gây ấn tượng mạnh mẽ với Ban Giám khảo nhờ kịch bản sâu sắc, phản ánh chân thực những nguy cơ tiềm ẩn của khói thuốc và truyền tải thông điệp thức tỉnh mạnh mẽ đến cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Đặc biệt, đây cũng chính là đơn vị tạo dấu ấn lớn tại lễ trao giải khi lập cú đúp với giải Được bình chọn nhiều nhất ở nhóm giải Chuyên đề.

Bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế, trao giải Nhì cho các đội thi

Ở hạng mục giải Nhì, Ban Tổ chức đã trao giải cho 3 tiểu phẩm giàu cảm xúc và mang hơi thở cuộc sống thực tiễn. Đó là tiểu phẩm "Khoảng cách vô hình" của Hội LHPN phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); tiểu phẩm "Ngôi nhà không khói" của Cụm Thi đua số 1 thuộc Hội LHPN TP Hồ Chí Minh; tiểu phẩm "Gia đình không khói thuốc" đến từ Hội LHPN phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên).

Mỗi tác phẩm đều đưa ra những lát cắt đời thường sinh động về mâu thuẫn, nỗi lo lắng của người phụ nữ khi người thân hút thuốc, từ đó mở ra giải pháp gắn kết, khuyên nhủ để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, trao giải Ba cho các đội thi

Hạng mục giải Ba được trao cho 6 đơn vị có sự đầu tư công phu về nghệ thuật dàn dựng và nội dung tuyên truyền. Các tác phẩm ở nhóm giải này thể hiện rõ sự đa dạng về bản sắc văn hóa vùng miền, khéo léo lồng ghép các làn điệu dân ca, tiếng nói địa phương để vận động đồng bào từ bỏ thuốc lá điếu truyền thống và thuốc lào, đồng thời gắn chặt với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Na, trao giải Khuyến khích cho các đội thi

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 7 Giải Khuyến khích cho các đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành phố có những sáng kiến sân khấu hóa gần gũi, bám sát hơi thở cuộc sống cơ sở. Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện giản dị về tình làng nghĩa xóm, về sự đồng lòng của các thành viên trong mô hình "Gia đình không khói thuốc".

Cuộc thi năm nay cũng trao 3 Giải Chuyên đề nhằm ghi nhận những nét độc đáo riêng biệt: Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về tiểu phẩm khai thác sâu sắc kiến thức y học dự phòng về phơi nhiễm khói thuốc thụ động trong nhà; Giải Dàn dựng sân khấu ấn tượng nhất tôn vinh tác phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất hình thể sáng tạo; Giải Tác phẩm được yêu thích và lan tỏa nhiều nhất trên nền tảng số thuộc về tiểu phẩm nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ tích cực trên mạng xã hội.

Ông Hoàng Đinh Linh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, trao giải Chuyên đề cho các đội thi

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm năm nay, Ban Tổ chức nhận định 20 tiểu phẩm đoạt giải chính là 20 bài học truyền thông sống động. Việc chuyển tải các quy định pháp luật và kiến thức y khoa khô khan qua hình thức kịch nói đã giúp các thông điệp phòng bệnh chủ động đi thẳng vào đời sống, khẳng định rõ nét vai trò người phụ nữ trong việc giữ gìn ngọn lửa bình yên và lá phổi xanh cho từng tổ ấm.

Danh sách chi tiết các tác phẩm và đơn vị đoạt giải Giải Nhất (01 giải) Tiểu phẩm “Tôi không tự cháy” - Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng (đơn vị này đạt cú đúp khi giành thêm cả giải Được bình chọn nhiều nhất). Giải Nhì (03 giải) Tiểu phẩm “Khoảng cách vô hình” - Hội LHPN phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tiểu phẩm “Ngôi nhà không khói” - Cụm Thi đua số 1, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh. Tiểu phẩm “Gia đình không khói thuốc” - Hội LHPN phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Giải Ba (06 giải) Tiểu phẩm “Nói không với thuốc lá, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tương lai” - Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiểu phẩm “Mặt nạ làn khói” - Hội LHPN phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long. Tiểu phẩm “Vì một mái ấm không khói thuốc” - Cụm thi đua số 7, Hội LHPN TP. Hải Phòng. Tiểu phẩm “Xin chừa thuốc lá” - Hội LHPN phường Lương Tài, TP. Bắc Ninh. Tiểu phẩm “Bên dưới lớp sương mù” - Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tiểu phẩm “Tâm nguyện cuối cùng” - Chi hội Phụ nữ Thôn Lã Côi, xã Phù Đổng, TP. Hà Nội. Giải Khuyến khích (07 giải) Tiểu phẩm “Sắc màu hạnh phúc” - Hội LHPN phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ. Tiểu phẩm dự thi của Hội LHPN xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu. Tiểu phẩm “Bài học từ làn khói thuốc” - Hội LHPN xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tiểu phẩm “Đừng để khói thuốc cướp đi hạnh phúc” - Hội LHPN xã Đăk Ơ, TP. Đồng Nai. Tiểu phẩm “Khói thuốc không bay một mình” - Hội LHPN xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa. Tiểu phẩm “Bếp lửa không khói độc” - Hội LHPN xã A Lưới 5, TP. Huế. Tiểu phẩm “Khói thuốc lá - Án tử vô hình” - Cụm thi đua các phường phía Nam, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa. Giải Chuyên đề (03 giải) Giải Sáng tạo: Tiểu phẩm “Vì một ngày mai” - Hội LHPN phường Đống Đa, TP. Hà Nội. Giải Phong cách: Tiểu phẩm “Cái chết truyền đời” - Cụm Thi đua số 4, Hội LHPN phường Hạ Long, TP. Quảng Ninh. Giải Được bình chọn nhiều nhất: Tiểu phẩm “Tôi không tự cháy” - Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng.