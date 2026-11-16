20 nữ sinh được trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam 2026

Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 cho 20 sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu.

Năm nay, giải thưởng nhận được 132 hồ sơ đăng ký từ 40 trường đại học, học viện. Qua rà soát, 80 hồ sơ được xác định hợp lệ, chiếm 60,61%. Các ứng viên thuộc 8 nhóm ngành, gồm Công nghệ thông tin, Máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện - điện tử và viễn thông, Hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Sinh học ứng dụng, Kiến trúc và công trình xây dựng, cùng một số lĩnh vực công nghệ khác.

Trong số 80 hồ sơ hợp lệ, có 44 sinh viên năm thứ tư, 27 sinh viên năm thứ ba và 9 sinh viên năm thứ năm. 33 nữ sinh đạt kết quả học tập xuất sắc, với điểm trung bình chung trên 3,6/4 hoặc trên 9/10. Đáng chú ý, có 12 sinh viên đã được kết nạp Đảng khi còn học đại học. Hồ sơ dự giải cũng ghi nhận sự tham gia của nữ sinh dân tộc Nùng và Tày.

Theo kết quả xét chọn, nhóm ngành Công nghệ thông tin có hai sinh viên được trao giải là Lăng Hồng Nguyệt Anh (ĐH Bách khoa Hà Nội) và Lê Thục Uyên (trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM).

Nhóm ngành Máy tính có bốn nữ sinh gồm: Trần Nguyễn Mỹ Anh (ĐH Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Hà Linh (trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội), Võ Thị Như Quỳnh (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) và Lê Thị Thanh Tâm (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM).

Ở nhóm Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Phan Phương Hà (trường ĐH Hàng hải Việt Nam) là gương mặt duy nhất được vinh danh.

Nhóm Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông có bốn nữ sinh: Nguyễn Hà Anh, Bùi Thị Phương Thảo (ĐH Bách khoa Hà Nội), Hoàng Ngọc Dung (trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM) và Nguyễn Trương Thanh Nhật (trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM).

Sáu sinh viên thuộc nhóm Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường được trao giải, gồm: Lê Lan Chi, Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐHQG TP. HCM); Nguyễn Thị Vũ Hà, Lê Thị Hậu (ĐH Phenikaa); Lý Đỗ Thanh Nghi (trường ĐH Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Thu Uyên (trường ĐH Đà Lạt).

Ba nữ sinh còn lại là Hồ Quỳnh Anh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), thuộc nhóm Sinh học ứng dụng; Nguyễn Phương Anh (ĐH Giao thông vận tải), thuộc nhóm Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Trần Thị Phương Thảo (trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội), thuộc nhóm ngành liên quan đến công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng và vũ trụ.

Theo Ban tổ chức, 20 nữ sinh được lựa chọn đều có thành tích học tập tốt, chủ động tham gia nghiên cứu khoa học. Nhiều người có bài báo đăng trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, tham gia đề tài nghiên cứu cấp trường, đoạt giải tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo, Olympic hoặc có sáng chế. Một số sinh viên có công bố khoa học thuộc danh mục Q1, Q2 và được nhận học bổng, tham gia chương trình trao đổi học tập trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhiều nữ sinh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội và phong trào tình nguyện. Một số người từng đoạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', 'Sao Tháng Giêng', được tuyên dương là thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Mỗi sinh viên đoạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu trưng giải thưởng và tiền thưởng 5 triệu đồng.

Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam có tiền thân là "Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin", được tổ chức từ năm 1997. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm phát hiện, tôn vinh nữ sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Qua các năm, phạm vi xét chọn được mở rộng sang nhiều nhóm ngành, tạo cơ hội ghi nhận những nữ sinh theo đuổi các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Giải thưởng cũng hướng tới kết nối sinh viên với các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.