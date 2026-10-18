20 người thoát nạn khi xe khách cháy rụi trên đường lên Sa Pa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 ngày 18/10, xe khách 24 giường nằm mang biển kiểm soát 29K-074.XX lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa. Khi đến Km125+900, thuộc thôn Tòng Sành, xã Cốc San, xe khách bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe khách tại Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách. Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ hành khách đã thoát khỏi phương tiện an toàn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Cốc San nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được huy động tới hiện trường để xử lý đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến xe khách bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.