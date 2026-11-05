20 năm vun đắp tri thức giữa đại ngàn Pù Luông

Trường THCS&THPT Bá Thước với hành trình 20 năm xây dựng và phát triển.

Từ mái trường gian khó đến hành trình gieo chữ nơi vùng cao

Giữa đại ngàn Pù Luông hùng vĩ, trên mảnh đất Lũng Niêm giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần hiếu học, Trường THCS & THPT Bá Thước ra đời mang theo niềm tin và kỳ vọng của quê hương đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Hai mươi năm đã trôi qua, từ những phòng học thiếu thốn, những mái nhà lợp tranh và những ngày thầy cô phải đi xin từng nguồn nước sinh hoạt, hôm nay mái trường ấy đã có diện mạo mới. Nhưng trong hành trình ấy, có những điều vẫn vẹn nguyên: tình yêu nghề của người thầy, khát vọng học tập của học trò và niềm tin vào con đường tri thức.

Tiền thân của Trường THCS & THPT Bá Thước là Trường THPT Bá Thước 3, được thành lập năm 2006 trong bối cảnh nhu cầu học tập của học sinh khu vực phía Tây huyện Bá Thước (cũ) ngày càng tăng, trong khi điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, giáo viên nhà trường trong dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Ngày đầu đi vào hoạt động, trường có 267 học sinh của 7 lớp cùng 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hồi trống khai trường đầu tiên, do ông Bùi Văn Huy, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, đánh lên, đã mở đầu cho hành trình gieo chữ nơi vùng cao.

Không lâu sau, Chi bộ nhà trường được thành lập với 5 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ lần lượt ra đời, từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức của một ngôi trường non trẻ.

Những ngày đầu, khó khăn hiện hữu trong hầu hết mọi hoạt động. Phòng học chưa đủ, nhà trường phải dựng thêm hai phòng lợp tranh. Trường chưa có tường rào nên việc bảo đảm an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế. Đời sống giáo viên cũng vô cùng thiếu thốn: có thời điểm 8 thầy cô phải ở chung một phòng, không có nước sinh hoạt.

Cô giáo Hà Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước.

Không đào được giếng, nhà trường phải xin nước của người dân hoặc dẫn nước từ rừng về để sử dụng. Trong những tháng đầu hoạt động, kinh phí chi tiêu của trường cũng hết sức eo hẹp, chủ yếu trông vào nguồn lương của 7 giáo viên chuyển từ Trường THPT Bá Thước về công tác.

Giữa những khó khăn ấy, các thế hệ thầy cô vẫn bền bỉ bám trường, bám lớp. Những bài giảng được chuẩn bị trong điều kiện thiếu thốn, những bước chân học trò vượt đường xa, núi dốc để đến trường… đã đặt những viên gạch đầu tiên cho truyền thống của mái trường.

Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Bá Thước 3 đã từng bước tạo dựng nền tảng về đội ngũ, quy mô và chất lượng giáo dục, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hai mươi năm với biết bao thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường.

Năm 2018, Trường THCS Lũng Niêm sáp nhập vào Trường THPT Bá Thước 3, đánh dấu bước phát triển mới với tên gọi Trường THCS & THPT Bá Thước.

Mô hình giáo dục liên cấp mở ra một chặng đường mới cho nhà trường. Từ 18 lớp với 641 học sinh trong năm học đầu tiên sau sáp nhập, đến năm học 2026-2027, nhà trường có 24 lớp với 930 học sinh.

Từ một ngôi trường khởi đầu với 267 học sinh, những con số hôm nay không chỉ cho thấy sự phát triển về quy mô mà còn phản ánh niềm tin ngày càng lớn của phụ huynh và học sinh đối với mái trường vùng cao.

Mô hình liên cấp cũng tạo điều kiện để nhà trường đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh nhiệm vụ truyền thụ tri thức, nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới mục tiêu hình thành những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách và tình yêu quê hương.

Vững nền tảng hôm qua, mở ra khát vọng cho chặng đường mới

Nếu những ngày đầu thành lập là câu chuyện về ý chí vượt khó, thì diện mạo hôm nay của Trường THCS & THPT Bá Thước là kết quả của sự bền bỉ, đồng lòng của nhiều thế hệ.

Sau 20 năm, từ những phòng học lợp tranh, ngôi trường đã có cơ sở vật chất khang trang, xanh - sạch - đẹp, với hai dãy nhà học cao tầng gồm 18 phòng học, 12 phòng bộ môn, phòng học tin học cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ dạy và học.

Trên khuôn viên rộng hơn 23.000 m², sân chơi, bãi tập và hệ thống cây xanh ngày càng được đầu tư, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của học sinh. Cùng với sự đổi thay về cơ sở vật chất là sự trưởng thành của đội ngũ nhà giáo.

Mỗi năm, Đảng bộ nhà trường lại có thêm những Đảng viên mới.

Từ 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong những ngày đầu, sau 20 năm đã có 109 cán bộ, giáo viên từng và đang công tác tại trường. Hiện nay, toàn bộ 51 giáo viên đang giảng dạy đều đạt chuẩn; nhiều thầy cô tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Đội ngũ nhà giáo đã ghi dấu bằng những thành tích đáng tự hào, gồm 1 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quốc gia, 9 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 6 giáo viên giỏi cấp huyện.

Từ Chi bộ chỉ có 5 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ nhà trường đã có 34 đảng viên. Đặc biệt, trong giai đoạn 2022-2026, nhà trường đã kết nạp 42 học sinh ưu tú vào Đảng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Hai mươi năm cũng là hành trình được đo bằng những mùa thi, những tấm bằng tốt nghiệp và những bước trưởng thành của học trò. Qua 20 năm, nhà trường có hơn 3.000 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, giành 143 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có giải Nhì và giải Ba. Những kết quả ấy góp phần khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục của một ngôi trường vùng cao trên hành trình vươn lên.

Từ những căn phòng học lợp tranh, sau 20 năm ngôi Trường THCS&THPT Bá Thước đã khang trang với 24 lớp học, hơn 900 học sinh.

Ghi nhận những nỗ lực đó, nhà trường 2 lần được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2006-2016; giai đoạn 2016-2026. Từ năm 2009 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng Giấy khen.

được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2006-2016; giai đoạn 2016-2026. Từ năm 2009 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Nhìn lại hành trình hai thập kỷ, cô Hà Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Bá Thước, chia sẻ rằng mỗi dấu mốc phát triển của nhà trường đều được tạo nên từ sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.

“Hai mươi năm là một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu còn vô vàn khó khăn, các thế hệ thầy và trò đã cùng nhau vượt qua để xây dựng nên một mái trường có diện mạo và vị thế như hôm nay. Đây là thành quả của sự quan tâm từ các cấp, các ngành, của phụ huynh và nhân dân địa phương, đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo đã gắn bó với trường”, cô Hà Thị Thu nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để tri ân những người đã đặt nền móng, vun đắp và đồng hành cùng sự trưởng thành của nhà trường.

“Từ nền tảng của 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại và hạnh phúc. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh khi rời mái trường sẽ mang theo không chỉ hành trang tri thức mà còn có nhân cách, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với quê hương, đất nước”, cô Hà Thị Thu chia sẻ.

Dấu mốc 20 năm là dịp để Trường THCS & THPT Bá Thước nhìn lại với niềm tự hào và lòng biết ơn. Nhưng quan trọng hơn, đó cũng là điểm tựa để mái trường vùng cao tiếp tục mở ra một hành trình mới: hành trình của đổi mới, khát vọng và niềm tin vào những mùa quả ngọt phía trước.