Hành trình hai thập kỷ ấy cũng mở ra tầm nhìn và nhiệm vụ mới cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, nhằm kiến tạo cho sự phát triển, cùng lực lượng CAND gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, gia tăng đóng góp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Dấu ấn ra đời lực lượng Cảnh sát chuyên trách lĩnh vực môi trường

Cách đây tròn 20 năm, thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA thành lập Cục Cảnh sát môi trường. Sau này, đơn vị được đổi tên thành Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong CAND, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tổ chức sinh hoạt chính trị và phát động Tết trồng cây, bảo vệ môi trường tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở Nhã Nam, Bắc Ninh.

Ngày đầu thành lập, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chỉ có 38 cán bộ, chiến sĩ, với 4 đơn vị trực thuộc; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn; hành lang pháp lý, kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh trên lĩnh vực mới còn không ít khó khăn. Song bằng bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND, các thế hệ cán bộ đầu tiên đã vừa xây dựng tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ, vừa nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn từng bước đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì hội nghị sơ kết Kế hoạch 135 về tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết ô nhiễm môi trường, Kế hoạch 267 về an toàn thực phẩm.

Từ một đơn vị mới được thành lập ở Bộ, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã sớm được triển khai tại Công an các địa phương, từng bước kiện toàn về tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát triển đội ngũ cán bộ và năng lực nghiệp vụ. Đặc biệt, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đẩy mạnh ký kết, hợp tác với các bộ, ngành chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Trải qua nhiều lần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, dù tên gọi, mô hình tổ chức có những thay đổi, lực lượng vẫn luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh: kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, sức khỏe nhân dân; góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Chặng đường 20 năm qua chứng kiến sự trưởng thành rõ nét của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong công tác tham mưu chiến lược. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng đã chủ động phát hiện những vấn đề nổi lên, những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp có thẩm quyền nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp, các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường trong cả nước được lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm.

Đặc biệt, trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15 ngày 15/10/2026 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Qua đó, tư duy tham mưu từng bước được nâng tầm, chuyển từ tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm sang chủ động nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát từ sớm, từ xa những nguy cơ, rủi ro môi trường có khả năng tác động đến an ninh quốc gia, an ninh con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Kiên cường trên mặt trận “không tiếng súng”, vững bước vào kỷ nguyên mới

20 năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên mọi địa bàn, lĩnh vực. Từ các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề đến cánh rừng, dòng sông, vùng biển; từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến khai thác tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường luôn kiên trì bám địa bàn, bám đối tượng, đấu tranh với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, sản xuất sữa giả được lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kịp thời phát hiện, bóc gỡ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Toàn lực lượng đã phát hiện trên 311 nghìn vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; khởi tố, đề nghị khởi tố gần 6 nghìn vụ với hơn 8.800 bị can; xử phạt vi phạm hành chính trên 259 nghìn vụ, với tổng số tiền khoảng 2.700 tỷ đồng. Nhiều vụ án, chuyên án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia được phát hiện, đấu tranh, xử lý; nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới lần đầu được nhận diện, làm rõ, góp phần ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, tài nguyên, đa dạng sinh học, sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã được đấu tranh quyết liệt.

Đằng sau những con số và chiến công ấy là những ngày đêm âm thầm bám địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ; là những cuộc đấu tranh kiên trì, quyết liệt trước những thủ đoạn che giấu, đối phó tinh vi của các đối tượng vi phạm; thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần tận tụy của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều đáng trân trọng là kết quả đấu tranh không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý từng vụ việc, mà còn góp phần nhận diện những sơ hở, bất cập trong quản lý, kiến nghị hoàn thiện thể chế, phòng ngừa vi phạm trên phạm vi rộng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của lực lượng trong giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo và CBCS Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và lãnh đạo, CBCS các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, công tác ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng năng lực kiểm định môi trường, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chứng cứ khoa học được chú trọng đẩy mạnh. Phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng mở rộng, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, động vật hoang dã, an toàn thực phẩm có tổ chức, xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, chú trọng; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ không ngừng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hun đúc, bồi đắp nên những phẩm chất đáng quý: trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ cương, mưu trí, dũng cảm, chủ động, sáng tạo; không ngại khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên và lợi ích của nhân dân.

Các hoạt động tri ân người có công, thương binh liệt sĩ và công tác xã hội từ thiện luôn được quan tâm.

Những cống hiến ấy đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp nhà trường và các địa phương phát động các chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, mất an toàn thực phẩm và tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định bảo vệ môi trường hôm nay không chỉ là xử lý vi phạm pháp luật mà còn là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và nền tảng phát triển bền vững, trường tồn của dân tộc. Phát huy truyền thống 20 năm, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh môi trường, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.