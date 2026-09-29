20 năm tìm lại HCV ASIAD của cầu mây Việt Nam

Ba cầu thủ đội cầu mây đôi nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng ASIAD 20. Từ trái sang phải: Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên. Ảnh: Hiếu Chiến.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở chung kết nội dung đôi nữ sáng 29/9 tại nhà thi đấu Nagoya, Aichi, Nhật Bản để giành huy chương vàng ASIAD 20 thứ hai cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là huy chương vàng cầu mây đầu tiên kể từ năm 2006. Hành trình vinh quang này là "chuyến tàu lượn cảm xúc" với nhiều thăng trầm.

Trẻ hóa lực lượng và kỳ vọng trước ASIAD 20

Khi trở lại tập luyện sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ hồi đầu năm, ban huấn luyện rèn thể lực cho các cầu thủ và đôn lên những nhân tố trẻ. Lê Thị Hồng Liên là một trong số đó. Cầu thủ 22 tuổi chủ yếu dự bị, nhưng sau này trở thành nhân tố quan trọng của một trong những trận đấu then chốt trên hành trình giành huy chương vàng ASIAD 20.

"Việc được lên tập với các chị lớn giúp em trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn về thể lực và kỹ thuật", Hồng Liên chia sẻ. Cô cùng hai đàn chị là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly giúp cầu mây nữ Việt Nam lần đầu vô địch thế giới vài tháng sau. Ngày 7/8, ba vận động viên này đánh bại Myanmar 2-0 ở chung kết nội dung đôi nữ giải vô địch thế giới tại Bangkok, Thái Lan.

Thành phần tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam vô địch thế giới 2026. Từ trái sang phải: HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thị Thái Xuân, Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên. Ảnh: FBNV.

Thành tích đăng quang giải vô địch thế giới giúp cầu mây Việt Nam được kỳ vọng nhiều ở nội dung đôi nữ ASIAD 20. Hy vọng càng gia tăng khi cường quốc cầu mây Thái Lan không thi đấu nội dung này. Song, tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam, với lực lượng mạnh nhất, với chính những nhân sự vừa đứng trên đỉnh thế giới, lại sảy chân ngay trận đầu ở ASIAD 20.

Những 'khúc cua' ở ASIAD 20

Đội cầu mây đôi nữ Việt Nam thua Lào 1-2 ngay trận ra quân ở ASIAD 20 hôm 27/9. Cô trò HLV Thái Xuân chiếm ưu thế sau hiệp 1 với tỷ số 15-12, nhưng ở hai hiệp còn lại, đội Việt Nam thua ngược với tỷ số lần lượt là 10-15 và 9-15. Hiệp 3, đôi nữ Việt Nam có thời điểm để đối thủ dẫn tới 8 điểm, với tỷ số 6-14. Khởi đầu đáng quên của Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên vừa gây bất ngờ, vừa khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về phong độ của toàn đội.

"Chúng tôi rất căng thẳng sau trận thua Lào. Nhưng đó chính là bài học giúp đội thi đấu tốt hơn", đội trưởng Thu Trang cho biết. Khi người hâm mộ đang có phần thất vọng, tuyển Việt Nam nhanh chóng xốc lại tinh thần để thắng Myanmar 2-0 ngay buổi chiều cùng ngày. Nếu thua trận này, cô trò HLV Thái Xuân gần như không còn cơ hội vào bán kết và hết cửa tranh huy chương.

Đội cầu mây đôi nữ Việt Nam phần nào giải tỏa áp lực sau trận thắng Myanmar ở lượt hai vòng bảng. Ảnh: Bùi Lượng.

Sau đó, tuyển Việt Nam thắng tiếp Malaysia với tỷ số tương tự để vào bán kết gặp Hàn Quốc. Đây là trận đấu chứng kiến pha thay người then chốt của ban huấn luyện để lật ngược thế cờ. Ban đầu, HLV Thái Xuân và các cộng sự tiếp tục xếp Khánh Ly, Thu Trang đá chính. Nhưng sự bố trí quen thuộc này gặp vấn đề ngay hiệp 1 khi đội Việt Nam để Hàn Quốc dẫn 1-4.

Tới khi bị dẫn 3-6, ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ động tung Hồng Liên vào thay Khánh Ly. Các HLV tuyển Việt Nam mạnh dạn đặt niềm tin vào nhân tố chưa có nhiều kinh nghiệm. Song, Hồng Liên phối hợp tốt với Thu Trang. Cả hai xử lý thành công nhiều tình huống cầu khó và tấn công hiệu quả để ghi liền 12 điểm cũng như không cho đối thủ có thêm bất kỳ điểm nào rồi thắng tiếp 15-13 ở hiệp 2, vượt qua Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 2-0.

Hồng Liên (số 7) phát huy vai trò siêu dự bị. Ảnh: Yonhap.

Tới chung kết, ban huấn luyện tuyển Việt Nam tiếp tục điều chỉnh hợp lý khi đưa Khánh Ly trở lại đội hình xuất phát. Cặp Khánh Ly, Thu Trang giúp đội Việt Nam thắng áp đảo Philippines 2-0. Trong cả trận, Khánh Ly và Thu Trang gần như luôn dẫn điểm cũng như không gặp quá nhiều khó khăn để có mặt trên bục nhận huy chương với vị trí cao nhất.

Niềm vui của các vận động viên cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Trong ba cầu thủ, Khánh Ly xúc động nhất và thừa nhận bản thân chơi không tốt ở trận gặp Hàn Quốc. "Tôi rất thất vọng về bản thân vì màn trình diễn ở bán kết. Đó là khi tôi được trao cơ hội nhưng lại không làm được. Nhưng hôm nay, tôi đã thể hiện tốt ở chung kết", cầu thủ 23 tuổi chia sẻ.

Thu Trang là người thể hiện rõ niềm vui và cười tươi nhất. Người đội trưởng mang áo số 6 cho biết mình phải nén đau để thi đấu. "Tôi chấn thương lưng vài ngày trước, nhưng không vấn đề gì trong trận hôm nay", cầu thủ 26 tuổi cho hay.

Ba vận động viên cũng cho biết không thay và không giặt áo vàng để lấy may sau trận thắng Hàn Quốc ở bán kết. Từ hy vọng lớn, cho đến sự ngờ vực rồi cuối cùng đứng trên ngôi vị cao nhất, những nước cờ mang tính quyết định của ban huấn luyện, tất cả tạo nên hành trình giành vàng đầy cảm xúc của đội cầu mây đôi nữ Việt Nam.

Ban huấn luyện tuyển cầu mây nữ Việt Nam có những dấu ấn đậm nét trên hành trình giành huy chương vàng. Ảnh: Hiếu Chiến.