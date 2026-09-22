20 năm lặng lẽ ở bếp cơm cho người bệnh

Bà Phạm Thị Yến

Những suất cơm mang theo sự tử tế

5 giờ sáng, khi nhiều con phố còn chìm trong sự yên tĩnh, bà Phạm Thị Yến (SN 1959) và bà Diệp Thị Mai đã có mặt ở chợ. Thực đơn cho ngày mới, những thứ cần mua… tất cả phải được tính toán vừa đủ để những suất cơm đến tay người bệnh đúng giờ, nóng hổi và sạch sẽ. Trở về, căn bếp từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận do Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng quản lý, bắt đầu đỏ lửa. Công việc cứ thế nối tiếp cho đến khi những suất cơm được chia phần, sẵn sàng trao cho bệnh nhân nghèo và người nhà đang chăm sóc người bệnh.

Những món ăn được nấu kỹ lưỡng cho bệnh nhân

Hơn 20 năm qua, những buổi sáng của bà Yến vẫn bắt đầu như thế. Cũng trong khoảng thời gian ấy, căn bếp đã cung cấp gần 2 triệu suất cơm gửi đến bệnh nhân nghèo và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2005, Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được thành lập. Cũng từ thời điểm ấy, bà Yến bắt đầu công việc nấu cơm phục vụ bệnh nhân nghèo. Mỗi suất cơm là một phần sẻ chia với những người đang chống chọi bệnh tật. Có người vừa xuất viện tuần trước, tuần sau lại trở vào. “Các con lớn rồi, chẳng còn gì ràng buộc nên tôi cứ gắn bó tới giờ. Thương bệnh nhân, thương công việc nên chẳng ai muốn mình phải ở bệnh viện đâu”, bà Yến kể.

Chị Diệp Thị Mai cùng cô Yến luôn túc trực ở bếp ăn

Bếp ăn hiện do bà Yến và bà Mai cùng đảm trách. Mỗi ngày, 2 người chuẩn bị khoảng 240 suất cơm trưa, chiều cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. “Chị mới làm được vài năm thôi, nhìn vậy chứ 2 người nấu cũng cực lắm. Chắc cũng không ai chịu khó như cô Yến được”, bà Mai nói.

Bà Phạm Thị Yến (bìa trái) đang phân chia cơm

Bếp lửa còn đỏ, lòng người còn ấm

9 giờ 30 phút, những suất cơm đầu tiên được phát. Đến 15 giờ, bếp lại chuẩn bị cho buổi chiều. Người đến nhận cơm, người mang về cho thân nhân đang nằm viện, người không quên nói lời cảm ơn. Chị Trần Thị Kim Hoa (xã Hàm Thuận Nam), đang chăm mẹ điều trị tại Khoa Tim mạch, nhiều lần nhận cơm từ bếp. Với chị, điều ấm lòng không chỉ là suất cơm miễn phí. “Các cô tử tế lắm, cơm lúc nào cũng đủ. Nếu thiếu cứ xin thêm là được”, chị Hoa chia sẻ.

Bệnh nhân và người nhà đến nhận cơm

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết, bà Phạm Thị Yến là lao động hợp đồng nấu ăn tại Bếp ăn từ thiện của hội, phục vụ bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Mỗi ngày, bếp cung cấp khoảng 240 suất cơm trưa, chiều.

Thùng quyên góp cho bếp ăn

Công việc mang lại cho bà Yến khoản phụ cấp 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Với bà, đó không đơn thuần là thu nhập mà còn là sự động viên để tiếp tục gắn bó với căn bếp.

Có lẽ, nếu chỉ nhìn công việc bằng tiền công, khó hiểu vì sao người phụ nữ đã gắn bó hơn 20 năm vẫn đều đặn đi chợ lúc 5 giờ sáng, đứng bên bếp nóng, chia từng suất cơm, nhắc từng người xếp hàng. Trong khoảng bếp chỉ vài mét vuông, bà thoăn thoắt với những việc đã quen tay; chị Mai dọn rửa, lau chùi, giữ căn bếp luôn sạch sẽ.

Niềm vui mỗi ngày được chăm lo của người nhà bệnh nhân

Những người từng nhận cơm có thể không nhớ người đứng bếp, nhưng sự tử tế trao đi thì còn ở lại, giúp người bệnh vơi bớt một phần khó khăn. Ở tuổi gần 70, bà Yến vẫn giữ lửa bên căn bếp nhỏ. Bởi như lời bà nói: “Bệnh nhân họ cần mình, mình cố gắng”.