20 năm lan toả nhịp cầu học bổng cho học sinh Thượng Lộc, Nghệ An

Tham dự chương trình có ông Jung Dong Hoa đại diện nhà tài trợ Hàn Quốc; Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An; Ông Nguyễn Xuân Giao - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, cùng Ban Quản lý quỹ và các tổ chức, cá nhân tại địa phương.

Học sinh ở Thượng Lộc (Nghệ An) nhận học bổng khuyến học tại chương trình. Ảnh: Trần Hoa

Tại chương trình này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Hội Khuyến học xã Nghi Lộc trao quà khuyến học cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Quản lý Quỹ Học bổng Thanh thiếu niên Thượng Lộc Việt Nam - Hàn Quốc trao quà cho 115 học sinh trên địa bàn.

Nhịp cầu trao học bổng được hình thành từ năm 2007, xuất phát từ sự kết nối của những người con quê hương đang làm việc tại Hàn Quốc. Chương trình trao học bổng đã trở thành nhịp cầu nhân ái, đồng hành cùng với nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không ngừng vươn lên học tập trên địa bàn huyện Nghi Lộc cũ.

Từ những suất học bổng ban đầu dành cho khoảng 10 đến 12 em mỗi năm, đến nay, quy mô hỗ trợ đã được mở rộng tới nhiều địa phương lân cận.

Sau 20 năm triển khai, chương trình đã huy động và trao tặng tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng, với 1.857 lượt học sinh được thụ hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An đã trao Bảng Vàng khuyến học cho ông Jung Dong Hoa. Ảnh: Trần Hoa

Ông Nguyễn Xuân Giao - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc trao giấy khen cho ông Phạm Văn Hoè và ông Phạm Văn Thắng là những cá nhân có nhiều đóng góp trong kết nối, vận động và duy trì chương trình. Ảnh: Trần Hoa

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao Bảng Vàng khuyến học nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Jung Dong Hoa đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tại địa phương suốt nhiều năm qua.

Những suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế, tiếp sức cho các em đến trường, nguồn học bổng còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để nhiều học sinh vượt khó vươn lên, tiếp tục học tập, lập thân và lập nghiệp.

Gần 2 thập kỷ qua cùng đồng hành trong công tác "khuyến học, khuyến tài" là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần nhân ái, cùng hợp tác giữa những con người Việt Nam và Hàn Quốc.

Những người làm công tác khuyến học đón nhận tình cảm từ ông Jung Dong Hoa. Ảnh: Trần Hoa

Những suất học bổng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm giá trị tinh thần, tiếp thêm niềm tin giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và hướng tới tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.