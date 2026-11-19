20 năm gieo chữ nơi vùng biên

Sinh ra và lớn lên ở vùng biên Bình Liêu (Quảng Ninh), sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh năm 2006, cô giáo người Tày Lài Thị Nàng quyết định trở về quê hương đứng lớp.

Suốt 20 năm, cô gắn bó với những ngôi trường vùng cao, từ Trường THCS thị trấn Bình Liêu, Trường THCS Tình Húc đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu.

Là giáo viên môn Địa lí, cô Nàng luôn trăn trở tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh vùng cao, khơi gợi niềm yêu thích học tập và giúp các em phát huy năng lực.

Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô đã góp phần mang về nhiều thành tích cho nhà trường. Giai đoạn 2021-2026, các đội tuyển do cô trực tiếp ôn luyện giành tổng cộng 53 giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Cô Nàng (thứ 3 từ phải qua) cùng học sinh dự Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc và giáo viên ôn luyện trong các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức, cô Nàng còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy, giúp học sinh chủ động tiếp cận bài học.

Với học sinh nội trú, cô dành nhiều thời gian quan tâm, hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng sống, khả năng tự phục vụ và tinh thần đoàn kết. Với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp học trò trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống.

Đưa tiếng mẹ đẻ vào trường học

Bên cạnh những giờ dạy Địa lí, cô Nàng còn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ tiếng nói, văn hóa truyền thống của dân tộc Tày.

Điều khiến cô trăn trở là tiếng Tày ngày càng ít được thế hệ trẻ sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu không có những hoạt động khuyến khích học sinh thực hành, tiếng mẹ đẻ có nguy cơ dần xa lạ với chính các em.

Từ suy nghĩ đó, cô chủ trì xây dựng, tham mưu tổ chức hội thi “Em yêu tiếng Tày”, tạo sân chơi để học sinh được sử dụng tiếng mẹ đẻ, đồng thời tìm hiểu những phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Thông qua các phần thi tìm hiểu kiến thức, sân khấu hóa và trả lời câu hỏi, học sinh có cơ hội thể hiện khả năng sử dụng tiếng Tày, tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa quê hương.

Đáng chú ý, hội thi cũng là một hoạt động trong khuôn khổ dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật về duy trì tiếng Tày trong trường học do cô Nàng hướng dẫn học sinh thực hiện. Dự án đã giành giải Tư cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Cô giáo Lài Thị Nàng hướng dẫn học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật về duy trì tiếng Tày trong trường học

Theo cô Nàng, một trong những khó khăn khi triển khai các hoạt động gìn giữ tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống là nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, tìm hiểu còn hạn chế.

“Hiện nay, tài liệu về tiếng nói và văn hóa các dân tộc còn khá hạn chế, giáo viên phải tự tìm kiếm, tổng hợp để xây dựng nội dung phù hợp với học sinh. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tài liệu chính thống để các em không chỉ hiểu tiếng mẹ đẻ mà còn thêm yêu, tự hào và có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc mình”, cô Nàng chia sẻ.

Với cô giáo người Tày, việc đưa tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động học đường không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những nỗ lực trong giảng dạy và giáo dục học sinh đã mang lại cho cô Nàng nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cô có 2 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Năm 2026, sau hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng biên, cô Lài Thị Nàng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô Lài Thị Nàng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ về sự vinh danh này, cô Nàng cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Điều cô luôn tâm niệm trong suốt những năm đứng lớp là nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng hành cùng học sinh và lấy sự tiến bộ của các em làm động lực gắn bó với nghề.

Theo bà Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, cô Lài Thị Nàng là giáo viên vững chuyên môn, tận tâm với học sinh. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cô còn tích cực gìn giữ tiếng Tày, đưa văn hóa truyền thống vào trường học, giúp học sinh thêm hiểu và tự hào về bản sắc dân tộc mình.