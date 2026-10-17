20 năm giao hết tiền lương cho vợ, chồng quyết lập 'quỹ đen' và cái kết

Chồng bắt đầu lập "quỹ đen" sau lời khuyên của đồng nghiệp

Ngày mới cưới, Sáng từng khiến Hường cảm động khi tuyên bố sẽ giao toàn bộ tiền lương cho vợ giữ. Làm việc trong một cơ quan nhà nước, thu nhập của anh không quá biến động, còn Hường vốn tháo vát, biết vun vén nên chuyện chi tiêu gia đình nhanh chóng đi vào nền nếp.

Sáng cũng thấy nhẹ đầu. Mỗi tháng nhận lương, anh chỉ việc chuyển tiền cho vợ, chẳng cần đau đầu tính toán tiền điện, tiền ăn hay học phí của hai con.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến một buổi chiều, sau trận bóng đá cùng đồng nghiệp, Sáng ngồi uống bia với mấy anh em trong cơ quan. Câu chuyện đang vui bỗng chuyển sang chủ đề quỹ đen của đàn ông.

Người khoe giấu tiền trong tài khoản riêng, người tiết lộ cách rút dần một khoản nhỏ mỗi tháng để vợ không nghi ngờ. Ai nấy đều có bí quyết riêng, thậm chí còn thi nhau bàn luận xem làm thế nào để giữ được tiền mà không bị phát hiện.

Sáng nghe xong bật cười: "Các ông cứ làm như chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi đưa hết tiền cho vợ, khi nào cần thì hỏi lấy lại, có gì khó đâu!".

Câu nói lập tức khiến cả bàn nhậu ồ lên.

Một người vỗ vai Sáng, nửa đùa nửa thật: "Chú em ngây thơ quá! Tiền đưa vào tay vợ thì dễ, muốn lấy ra mới khó. Đàn ông mà không có đồng nào phòng thân, nhỡ có chuyện gì thì biết đi đâu về đâu?".

Mọi người cười ầm ĩ, nhưng Sáng lại bất giác im lặng.

Hóa ra, thứ Sáng cần không phải một quỹ đen để phòng thân, mà là sự chủ động và tin tưởng trong chính gia đình mình. Ảnh minh họa

Nghĩ đến cha mẹ và em gái, quyết lập 'quỹ đen'

Trên đường về nhà, những lời trêu chọc của đồng nghiệp cứ quanh quẩn trong đầu Sáng.

Anh nhớ đến cha mẹ ở quê. Mỗi dịp lễ Tết, Hường đều chuẩn bị quà cáp, biếu xén chu đáo. Thế nhưng, đã nhiều năm rồi, anh chưa từng tự tay đưa cha mẹ một khoản tiền riêng với tư cách người con trai.

Anh cũng nghĩ đến cô em gái út đang học đại học. Có lần, cô bé ngập ngừng hỏi anh xin ít tiền đi chơi cùng bạn bè. Sáng vô tư đáp: "Để anh bảo chị đưa cho". Cô em gái nghe vậy liền xua tay, nói không cần nữa.

Trước đây, Sáng chẳng để tâm. Bây giờ nhớ lại, anh mới hiểu có lẽ em ngại mở lời với chị dâu, dù Hường chưa bao giờ đối xử tệ với cô.

"Nếu mình có một khoản riêng, muốn giúp bố mẹ hay cho em gái chút tiền cũng chủ động hơn", Sáng tự nhủ.

Ý nghĩ ấy khiến anh quyết định làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới: lập quỹ đen.

Từ tháng đó, Sáng bắt đầu tìm đủ lý do để giữ lại một phần tiền lương. Khi thì anh nói cơ quan có khoản đóng góp, lúc lại bảo cần tiền tiếp khách, mua sắm vài món đồ cá nhân. Mỗi lần chỉ vài trăm nghìn, anh nghĩ chẳng ai nhận ra. Số tiền cứ thế tăng dần trong ngăn kéo tủ đặt ti vi.

Sáng thầm đắc ý vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Anh không biết rằng bí mật nhỏ ấy đã sớm lọt vào mắt người vợ sống cùng mình gần hai thập kỷ.

Con gái vô tình tiết lộ bí mật

Một buổi tối, cô con gái lớn đến gần bố, nũng nịu hỏi: "Bố ơi, tuần sau con đi dã ngoại với nhóm bạn. Mẹ cho tiền rồi nhưng bố cho con thêm một ít nữa nhé!".

Sáng đang xem điện thoại, thuận miệng đáp: "Bố làm gì có tiền. Con cứ hỏi mẹ ấy!".

Cô bé lập tức cười tinh quái: "Bố đừng giả vờ nữa. Bố có quỹ đen mà!".

Sáng giật bắn người, suýt đánh rơi điện thoại: "Ai nói với con chuyện đó?".

Cô con gái cười ngặt nghẽo, kể rằng mấy hôm trước, mẹ và hai chị em dọn nhà, vô tình tìm thấy khoản tiền bố giấu trong ngăn kéo tủ ti vi. Điều khiến Sáng càng hoảng hốt là phản ứng của Hường.

"Mẹ đếm được ba triệu, còn bảo: 'Khổ thân bố chúng mày, không biết tích cóp bao lâu mới được ngần ấy tiền'. Sau đó, mẹ còn bỏ thêm tiền vào cho bố nữa cơ!".

Nghe đến đây, Sáng lập tức chạy vào phòng, kéo ngăn kéo ra kiểm tra. Anh nhớ rõ mình chỉ để dành được 3 triệu đồng. Vậy mà số tiền bên trong giờ đã lên tới 5 triệu đồng.

Khoản tiền tăng thêm khiến Sáng chẳng thể vui nổi. Anh đứng ngẩn người, trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi: Hường đã biết từ bao giờ? Tại sao cô không nói gì? Hay vợ đang chờ một dịp thích hợp để chất vấn anh?

Lần đầu tiên sau gần 20 năm chung sống, Sáng cảm thấy mình giống một kẻ vừa làm chuyện gì sai trái.

Lời thú nhận của người chồng và phản ứng bất ngờ của vợ

Suốt buổi tối, Sáng thấp thỏm không yên. Anh định giả vờ không biết chuyện, nhưng càng nghĩ càng thấy mình chẳng khác nào người đang cố che giấu một bí mật vụng về trước mặt vợ.

Cuối cùng, sau bữa cơm, anh chủ động lên tiếng: "Anh định để dành ít tiền, cuối năm tổ chức sinh nhật thật bất ngờ cho em. Ai ngờ em phát hiện mất rồi. Thế là hỏng hết kế hoạch!".

Hường bật cười. Hai cô con gái ngồi bên cạnh cũng cười đến mức không nói nên lời.

Đợi mọi người bình tĩnh lại, Hường mới nhìn chồng, nhẹ nhàng nói: "Em sống với anh gần hai chục năm rồi, anh nghĩ gì mà em không biết sao? Bao nhiêu năm nay anh đã ngoan lắm rồi, có giấu được gì đâu!".

Sáng cúi đầu, vừa ngượng vừa không biết nên đáp lại thế nào.

Hường nói tiếp: "Nhà mình bây giờ kinh tế cũng ổn định. Từ nay, mỗi tháng anh cứ giữ lại vài triệu đồng để chi tiêu cá nhân, không cần đưa hết cho em. Anh muốn biếu bố mẹ, cho em gái hay gặp gỡ bạn bè thì cứ chủ động. Miễn là những khoản lớn trong gia đình, vợ chồng mình vẫn bàn bạc với nhau".

Câu nói ấy khiến Sáng thực sự bất ngờ. Anh từng tưởng tượng đủ tình huống nếu vợ phát hiện quỹ đen, từ giận dỗi, trách móc đến những cuộc cãi vã không hồi kết. Nhưng Hường chẳng những không trách mà còn chủ động cho anh một khoản tiền riêng.

Sáng bỗng thấy xấu hổ vì đã nghe lời đồng nghiệp rồi âm thầm giấu giếm người đầu ấp tay gối với mình.

Anh cũng càng hiểu vì sao suốt bao năm qua, gia đình vẫn êm ấm vì Hường không chỉ biết tính toán tiền bạc mà còn đủ tinh tế để hiểu những điều chồng khó nói thành lời.

Hóa ra, thứ Sáng cần không phải một quỹ đen để phòng thân, mà là sự chủ động và tin tưởng trong chính gia đình mình.

Từ hôm ấy, Sáng vẫn giữ lại một khoản tiền riêng mỗi tháng, nhưng không còn phải thấp thỏm che giấu. Còn chuyện tổ chức sinh nhật bất ngờ cho vợ, anh quyết định sẽ làm thật, thay vì dùng nó làm cái cớ cho bí mật đã bị phanh phui.

Và Sáng cũng rút ra một bài học: Trong hôn nhân, tiền bạc cần sự minh bạch, nhưng yêu thương còn cần cả sự thấu hiểu. Đôi khi, điều khiến một người vợ trở nên đáng nể không phải khả năng phát hiện bí mật của chồng, mà là cách cô ấy lựa chọn bao dung khi đã biết tất cả.