Trao cơ hội sống cho hàng trăm người bệnh

Chị Trịnh Thị Lợi đã bước sang năm thứ 15 sau ghép tế bào gốc. Ảnh: PV

15 năm trước, chị Trịnh Thị Thanh Lợi (sinh năm 1974, quê Hải Phòng) phát hiện lòng bàn tay chuyển sang màu vàng nhạt. Khi đi khám tại bệnh viện địa phương, chị được chẩn đoán nghi mắc bệnh về gan. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan hoàn toàn bình thường, trong khi các chỉ số máu lại giảm sâu bất thường.

Qua thăm khám chuyên sâu, chị được xác định mắc bệnh suy tủy xương mạn tính, suy giảm cả ba dòng tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Nếu chỉ duy trì truyền máu, truyền tiểu cầu kéo dài, bệnh nhân có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Đầu năm 2012, chị Lợi được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị. Chị kể, thời điểm mới phát hiện bệnh, gia đình vô cùng hoang mang, thậm chí từng tính đến phương án sang Singapore ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, sau khi đến Viện, được gặp bác sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc, cùng đội ngũ y, bác sĩ và tiếp xúc với những bệnh nhân đã ghép thành công, gia đình chị dần yên tâm, quyết định ở lại điều trị.

Phương pháp được lựa chọn là ghép tế bào gốc đồng loài, sử dụng tế bào gốc từ người hiến. "Nhà tôi có 4 anh trai, tôi là em út nên các anh rất thương và đều sẵn sàng đi xét nghiệm. Bác sĩ sau đó đã chọn người anh có chỉ số phù hợp nhất với tôi để hiến tế bào gốc", chị Lợi xúc động kể.

Với mức độ hòa hợp cao giữa người hiến và người nhận, ca ghép diễn ra thành công. Sau thời gian điều trị, sức khỏe ổn định, chị Lợi được xuất viện, trở về với gia đình và công việc. Đến nay, đã bước sang năm thứ 15 sau ghép, sức khỏe chị hoàn toàn bình thường, cuộc sống gia đình ổn định và chị đã có cháu ngoại.

Một câu chuyện khác cũng để lại nhiều ấn tượng là hành trình nhiều năm sống chung với bệnh ung thư máu dòng tủy mạn tính của chị Dương Thị Chiến (quê Hà Tĩnh). Trước khi được ghép tế bào gốc vào năm 2014, chị Chiến đã trải qua 7 năm điều trị bệnh ung thư máu dòng tuỷ mạn tính với rất nhiều vất vả và đáp ứng điều trị ngày càng kém đi.

Mắc ung thư máu từ khi còn quá trẻ, chị Chiến từng không nghĩ mình sẽ có một gia đình riêng, càng không dám nghĩ tới việc có thể sinh con. Nhưng đến nay, sau hơn 12 năm ghép tế bào gốc, chị không chỉ khoẻ mạnh mà còn tìm thấy tình yêu và thực hiện được ước mơ làm mẹ.

Hai câu chuyện, hai hành trình điều trị với những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy ý nghĩa của kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị các bệnh lý huyết học.

Làm chủ kỹ thuật, mở rộng cơ hội ghép

Chị Dương Thị Chiến đã thực hiện được ước mơ làm mẹ sau điều trị. Ảnh: BVCC

Hơn 20 năm trước, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tập trung nguồn lực, nhân lực và trí tuệ để triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu, mở ra hướng điều trị mới cho người mắc các bệnh lý huyết học. Từ ca ghép đầu tiên năm 2006 đến nay, kỹ thuật này không ngừng được phát triển, mở rộng về nguồn tế bào gốc và phương pháp ghép, mang lại cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh.

Theo đó, tháng 11-2006, PGS.TS Bạch Quốc Khánh cùng các y, bác sĩ của Viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Tháng 5-2008, Viện tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột. Đây là những dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật ghép tế bào gốc trong điều trị bệnh lý huyết học cho những bệnh nhân điều trị tại Viện.

Nhằm mở rộng nguồn tế bào gốc và làm chủ những kỹ thuật ghép phức tạp hơn, Viện quyết định đầu tư nhân lực, trang thiết bị để xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản.

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, Viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên cho bệnh nhân. Sau gần 12 năm, bệnh nhân này vẫn khoẻ mạnh và có cuộc sống bình an.

Đến nay, Ngân hàng Tế bào gốc đã lưu trữ trên 7.000 đơn vị tế bào gốc, trong đó có gần 4.000 đơn vị tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng, đem đến hy vọng cho rất nhiều người bệnh không có người thân phù hợp hoàn toàn HLA.

Đồng thời, các y bác sĩ của Viện tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc nửa hoà hợp. Đây là kỹ thuật chỉ cần nguồn tế bào gốc phù hợp HLA 50% từ anh chị em ruột, bố mẹ, con ruột, thậm chí là anh, chị, em họ…, giúp tăng khả năng tìm nguồn tế bào gốc để ghép lên tới 90% - 100%.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, sau 20 năm, đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện trên 800 ca ghép (gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài, riêng ghép nửa hoà hợp đã đạt 150 ca), trở thành một trong những cơ sở ghép tế bào gốc tạo máu nhiều nhất của cả nước.

Kỹ thuật ghép tế bào gốc được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh lý hơn và độ tuổi ghép ngày càng được mở rộng. Công tác dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng sau ghép cũng đạt được nhiều bước tiến bộ vượt bậc, đem đến cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh ung thư máu.

Nhiều người được hồi sinh cuộc đời từ ghép tế bào gốc. Ảnh: PV

Từ những kỹ thuật ghép ban đầu, Viện đã triển khai nhiều phương pháp ghép phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao như: Ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép kết hợp các nguồn tế bào gốc và ghép chọn lọc CD34+… Labo tế bào gốc - ghép và nhiều xét nghiệm chuyên sâu, hiện đại được ứng dụng và chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi ca ghép.

Những nỗ lực đó đã đem đến hiệu quả điều trị lâu dài. Tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép đồng loài hiện giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80-90%.

"Đằng sau những con số ấy là những người bệnh được trở về với gia đình, tiếp tục học tập, lao động, lập nghiệp và thực hiện những ước mơ tưởng chừng đã dang dở", Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh bày tỏ.

Hai mươi năm phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu không chỉ khẳng định những bước tiến của y học Việt Nam trong điều trị bệnh lý huyết học mà còn mở rộng cơ hội sống cho người bệnh. Đây là nền tảng để Viện tiếp tục làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và trao thêm hy vọng cho những cuộc đời đang chống chọi với bệnh tật.