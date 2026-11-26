20 năm chinh phục kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu
Cách đây 20 năm, ghép tế bào gốc tạo máu vẫn là một kỹ thuật điều trị rất mới tại Việt Nam, với vô vàn thách thức về nhân lực, trang thiết bị và điều kiện chuyên môn. Nhưng bằng khát vọng làm chủ kỹ thuật hiện đại, các thế hệ thầy thuốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã từng bước chinh phục những giới hạn, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh mắc bệnh máu hiểm nghèo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/20-nam-chinh-phuc-ky-thuat-ghep-te-bao-goc-tao-mau-246261126141214428.htm