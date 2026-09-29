20 năm, 52 ngày và dấu gạch nối của cầu mây Việt Nam

Cú đúp lịch sử trong 52 ngày

Niềm vui của đội cầu mây nữ Việt Nam sau khi giành chức vô địch nội dung đôi nữ tại ASIAD 20 ngày 29-9. Ảnh: Bùi Lượng

Chỉ trong 52 ngày, cầu mây nữ Việt Nam liên tiếp bước lên bục cao nhất ở hai đấu trường lớn. Ngày 8-8, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đánh bại bộ đôi của Myanmar với tỷ số 2-0 tại Bangkok (Thái Lan), lần đầu đưa Việt Nam lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ tại Giải vô địch thế giới 2026 (King’s Cup). Sáng 29-9, cũng chính cặp VĐV này tiếp tục vượt qua Philippines 2-0 ở chung kết ASIAD 20 tại Nagoya (Nhật Bản), hoàn tất cú đúp danh hiệu đặc biệt.

Khoảng thời gian 52 ngày ấy vì thế không đơn thuần là hai chức vô địch nối tiếp. Nó cho thấy cầu mây nữ Việt Nam đang có một thế hệ đủ khả năng bước ra những sân chơi lớn với tâm thế khác. Từ Bangkok đến Nagoya, Thu Trang và Khánh Ly không chỉ bảo vệ thành quả của mình mà còn từng bước đưa nội dung đôi nữ trở thành một trong những điểm sáng của cầu mây Việt Nam.

Nagy sau King’s Cup 2026, Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục được lựa chọn ở nội dung đôi nữ ASIAD 20. Tuy nhiên, hành trình tại Nagoya không phải lúc nào cũng thuận lợi. Việt Nam bất ngờ để thua Lào ở trận mở màn, trước khi lần lượt vượt qua Myanmar và Malaysia để giành quyền vào bán kết.

Đội cầu mây nữ Việt Nam mừng chức vô địch ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Bước ngoặt đến ở trận bán kết với Hàn Quốc. Khi Việt Nam bị dẫn 3-6 trong séc đầu, Huấn luyện viên Trần Thị Vui đưa Lê Thị Hồng Liên (thuộc đơn vị Cần Thơ) vào thay Khánh Ly. Sự điều chỉnh lập tức phát huy hiệu quả khi Thu Trang và Hồng Liên ghi liền 12 điểm, thắng 15-6. Sang séc 2, dù bị dẫn 3-7, hai vận động viên vẫn kiên trì bám đuổi và ngược dòng thắng 15-13.

Sau màn trình diễn của Hồng Liên, ban huấn luyện đứng trước quyết định quan trọng về đội hình cho trận chung kết. Cuối cùng, Khánh Ly trở lại đá chính bên cạnh Thu Trang.

Quyết định ấy đã phát huy hiệu quả. Thu Trang và Khánh Ly phối hợp ăn ý, tận dụng tối đa lợi thế thể hình, kiểm soát tốt thế trận trước Philippines và giành chiến thắng chung cuộc 2-0, để giành HCV ASIAD 20.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu kể từ ASIAD 2006, cầu mây nữ Việt Nam trở lại trận chung kết đôi nữ tại Á vận hội. Hai thập kỷ trước, tại Doha, Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo từng đánh bại Myanmar 2-0 để giành HCV.

Hai mươi năm qua, đã có ít nhất 3 lứa VĐV ở đội tuyển cầu mây Việt Nam chưa thể tái lập thành tích ở nội dung đôi nữ tại đấu trường ASIAD. Đội tuyển đã chứng kiến những lứa VĐV trưởng thành, rời sàn đấu và nhường chỗ cho những gương mặt mới. Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy cho thấy giá trị của sự kế thừa. Tấm HCV của Thu Trang và Khánh Ly tại Nagoya không đứng riêng lẻ, mà nối với tấm HCV của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo tại Doha bằng một dấu gạch nối đặc biệt của cầu mây Việt Nam.

Dấu gạch nối từ Hà Nội

Đội cầu mây nữ Việt Nam trên bục nhận HCV nội dung đôi nữ ASIAD 20, ngày 29-9. Ảnh: Bùi Lượng

Câu chuyện của cầu mây Việt Nam tại ASIAD 20 còn có một dấu ấn đáng chú ý của Hà Nội. Trong đội hình giành HCV đôi nữ, 2 trong 3 VĐV gồm Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là VĐV Hà Nội; bên cạnh đó, đội tuyển có 1 HLV của ngành thể thao Hà Nội là Hoàng Thái Xuân. Đóng góp ấy cho thấy vai trò quan trọng của Hà Nội trong quá trình xây dựng lực lượng cầu mây đỉnh cao.

Theo Trưởng bộ môn cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Hà Tùng Lập, thành công của Thu Trang và Khánh Ly nằm trong dự báo, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò đầu tàu của cầu mây Hà Nội.

Vai trò ấy có nguồn gốc từ hơn 30 năm trước. Hà Nội là địa phương đầu tiên phát triển môn cầu mây ở Việt Nam, với dấu ấn của Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội khi đó là Hoàng Vĩnh Giang và Phó Giám đốc Hà Khả Luân, người trực tiếp được giao thực hiện công việc phát triển môn thể thao này. Sự tận tụy, yêu nghề của ông Hà Khả Luân đã đưa môn cầu mây tới nhiều tỉnh, thành khác. Đáng chú ý, Hà Tùng Lập - con trai ông Hà Khả Luân - sau này cũng trở thành HLV đội cầu mây nữ giành 2 HCV tại ASIAD 2006 ở Doha.

Chi tiết ấy khiến câu chuyện về tấm HCV đôi nữ ASIAD 20 càng có ý nghĩa. Từ thế hệ Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo đến Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, những con người khác nhau đã xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, nhưng cùng nằm trong một hành trình dài của môn cầu mây Việt Nam.

Đó cũng là lý do thất bại trước Lào ở trận mở màn ASIAD 20 không làm thay đổi giá trị của hành trình này. Đội tuyển đã biết điều chỉnh sau từng trận đấu. HLV Trần Thị Vui chia sẻ: “Chúng ta gặp khó khăn ở trận đấu đầu tiên khi thua Lào. Vì vậy, các VĐV vào đã có một chút vấn đề về tâm lý, kỹ thuật. Qua từng trận đấu, các em thi đấu hay từng trận, đúng đấu pháp và đáp ứng sự kỳ vọng”.

Trong hành trình ấy, mỗi VĐV đều có vai trò riêng. Hồng Liên tạo dấu ấn ở bán kết sau khi vào thay người, Khánh Ly trở lại đội hình chính và tỏa sáng trong trận tranh HCV, còn Thu Trang duy trì sự ổn định xuyên suốt. Như cách HLV Trần Thị Vui nhìn nhận, “Hồng Liên có sự ổn định, Khánh Ly có sự sắc sảo”.

Từ Doha năm 2006 đến Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023 – nơi đội tuyển cầu mây giành tấm HCV ASIAD nội dung 4 nữ, rồi Nagoya năm 2026, cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua những nấc thang khác nhau. Có thời điểm đứng trên đỉnh cao, có lúc phải chờ đợi, có những thất bại buộc phải làm lại. Nhưng chính những khoảng thời gian ấy tạo nên chiều sâu cho thành công hôm nay.

Hai mươi năm sau tấm HCV của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo, cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ. Và chỉ 52 ngày sau chức vô địch King’s Cup, Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục viết thêm một chương mới.

Đó là hai con số đáng nhớ, nhưng phía sau đó còn là con số 20 năm của sự kế thừa. Tấm HCV ASIAD 20 vì thế không chỉ thuộc về một cặp VĐV đang ở thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp, mà còn là dấu gạch nối giữa những thế hệ đã góp sức xây dựng, gìn giữ và đưa cầu mây Việt Nam trở lại vị trí cao nhất.