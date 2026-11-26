Đây là khóa bồi dưỡng tiếng Trung Quốc đầu tiên của tỉnh được tổ chức theo mô hình liên thông đào tạo trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa, phục vụ công tác chuyên môn, đối ngoại và hợp tác với các địa phương Trung Quốc.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen trong khóa bồi dưỡng.

Khóa học diễn ra trong 5 tháng với 20 học viên đến từ các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã. Chương trình gồm 2 giai đoạn: 3 tháng học tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên với 780 tiết, do giảng viên Đại học Thái Nguyên giảng dạy; 2 tháng học tập tại Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam (Trung Quốc), kết hợp đào tạo tiếng Trung Quốc với tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm thực tế tại Trung Quốc.

Kết thúc khóa học, 20/20 học viên hoàn thành chương trình, được cấp giấy chứng nhận. Điểm trung bình toàn khóa đạt 91,83; có 100% học viên đạt từ 85 điểm trở lên, trong đó 13 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 65%. Đặc biệt, đoàn học viên tham gia đội liên quân tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam ở Vân Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình tổng kết.

Khóa bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực tiếng Trung Quốc, hiểu biết về văn hóa và kỹ năng giao tiếp quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, hỗ trợ vận dụng ngoại ngữ vào công tác chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại, giao thương, kiểm dịch và xuất nhập khẩu nông sản; đồng thời tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Ban liên lạc du học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và quản lý, kết nối lớp học.