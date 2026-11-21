Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng dẫn thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai cho biết, với đường bay thẳng hàng ngày Đà Nẵng – Singapore vừa được Vietnam Airlines đưa vào khai thác ngày 17/11, hiện có 20 đường bay quốc tế thường kỳ đến Đà Nẵng.

Đường bay thẳng hàng ngày Đà Nẵng - Singapore vừa được Vietnam Airlines đưa vào khai thác ngày 17/11.

Các đường bay quốc tế thường kỳ hiện kết nối Đà Nẵng với những điểm đến gồm Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Siem Reap, Phnom Penh (Campuchia), Incheon, Busan, Daegu, Cheongju (Hàn Quốc), Narita, Osaka (Nhật Bản), Manila (Philippines), Yangon (Myanmar) và Dubai (UAE).

Bên cạnh đó, Đà Nẵng hiện có 8 đường bay nội địa, kết nối với các địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Cần Thơ và Phú Quốc. Trong đó, sân bay Đà Nẵng khai thác 8 đường bay nội địa, còn sân bay Chu Lai có 2 đường bay kết nối với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trong tháng 10/2026, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đạt hơn 3.900 chuyến, với khoảng 604.000 lượt khách. Cả hai chỉ tiêu này cùng tần suất trung bình 127 chuyến/ngày đều tương đương cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, đường bay nội địa đạt gần 2,2 ngàn chuyến với hơn 355 ngàn lượt khách, tăng lần lượt 4% và 11% so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất trung bình đạt 70 chuyến/ngày (tăng 3 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm 2025). Đường bay quốc tế đạt hơn 1,7 ngàn chuyến với gần 249 ngàn lượt khách, chỉ đạt lần lượt 95% và 87% so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất trung bình đạt 57 chuyến/ngày (giảm 3 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm 2025).

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 44,8 ngàn chuyến, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025, đón hơn 7,5 triệu lượt khách, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2025. Tần suất trung bình đạt 147 chuyến/ngày.

Trong đó, có gần 26,5 ngàn chuyến bay nội địa (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2025) và hơn 18,3 ngàn chuyến bay quốc tế (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng số lượt khách qua cảng hàng không nội địa và quốc tế lần lượt là 4,4 triệu lượt (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025) và hơn 3 triệu lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025).

Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) – đơn vị đầu tư, quản lý, khai thác nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng – cho biết, có 4 hãng bay mới dự kiến bắt đầu khai thác lịch bay mùa đông tại sân bay Đà Nẵng. Bốn hãng hàng không dự kiến khai thác gồm Cambodia Airways với đường bay Phnom Penh - Đà Nẵng - Phnom Penh, tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần; Thai Airways với đường bay Bangkok - Đà Nẵng - Bangkok, tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày; Sun Phú Quốc Airways với 8 đường bay, mỗi đường bay có tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày; và Vietravel Airlines với đường bay Macau - Đà Nẵng - Macau, tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày.