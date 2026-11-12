20 dự án vào bán kết cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ACL 2026

Ngày 12/11, tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM (UAH), vòng bán kết cuộc thi cấp Thành phố lần II về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ACL năm 2026 diễn ra với sự tham gia tranh tài của 19 đội thi (1 đội không tham dự vòng bán kết).

Đây là những dự án được tuyển chọn từ hơn 60 dự án tham gia vòng sơ loại, hướng đến tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển thành sản phẩm, mô hình khởi nghiệp thực tiễn.

Ban tổ chức cuộc thi chụp hình lưu niệm với các nhà tài trợ.

Theo Ban tổ chức, sức hút của ACL 2026 được thể hiện ngay từ giai đoạn tiếp nhận hồ sơ. Sau gần một tháng mở cổng đăng ký, cuộc thi nhận được gần 200 hồ sơ dự án đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước.

Qua vòng sơ loại, 64 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố được đánh giá, tuyển chọn. Trên cơ sở đó, Ban giám khảo lựa chọn 20 đội có dự án nổi bật tiếp tục bước vào vòng bán kết.

Để chuẩn bị cho vòng thi, các đội được tham gia chương trình tập huấn chuyên môn gắn với quá trình hình thành và phát triển một dự án khởi nghiệp.

Nội dung tập huấn tập trung vào các công cụ khởi nghiệp tinh gọn, phương pháp đổi mới sáng tạo, kỹ năng xây dựng câu chuyện dự án (storytelling) và kiến thức pháp lý trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, các nhóm còn được chuyên gia từ các trường đại học tư vấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực nhằm bổ sung kiến thức, hoàn thiện phương án phát triển dự án.

Tại vòng bán kết, 19 đội lần lượt thuyết trình dự án trên sân khấu chung. Các ý tưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa, dịch vụ văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng, pháp luật, dịch vụ pháp lý, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin và các dự án hướng đến cộng đồng.

Tiết mục dự thi của sinh viên trước Ban giám khảo.

Mỗi đội có tối đa 5 phút trình bày và 7 phút trao đổi, trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo. Kết thúc vòng bán kết, Ban giám khảo và Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Phát biểu tại vòng bán kết, PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM cho rằng, các trường đại học luôn mong muốn những ý tưởng của sinh viên và kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học sớm được ứng dụng, đóng góp cho cộng đồng.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tri thức học thuật thành sản phẩm thực tiễn cần có sự kết nối, phản biện và đồng hành của nhiều chủ thể, đặc biệt là doanh nghiệp.

Theo PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, thông qua những cuộc thi như ACL, các ý tưởng của sinh viên không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ học thuật mà còn được tiếp cận với góc nhìn đa chiều từ nhà tuyển dụng, nhà sản xuất và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các nhóm hoàn thiện sản phẩm, đồng thời sớm tìm kiếm khả năng đưa ý tưởng vào thực tiễn thông qua sự hỗ trợ của các đơn vị đồng hành.

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh vai trò phối hợp liên ngành giữa 5 trường đại học tham gia tổ chức, gồm Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Mỗi trường có thế mạnh đào tạo riêng, góp phần bổ sung kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận cho các dự án. Trong quá trình hoàn thiện ý tưởng, các nhóm cần quan tâm đến tư duy pháp luật, sở hữu trí tuệ, tính sáng tạo, yếu tố nhân văn, bản sắc và văn hóa.

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM phát biểu tại vòng bán kết cuộc thi về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ACL năm 2026.

Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM lưu ý các đội thi cần tập trung giải quyết ba câu hỏi cốt lõi: Sản phẩm mang lại giá trị gì cho thực tiễn? Sản phẩm phục vụ đối tượng nào? Và làm thế nào để hiện thực hóa ý tưởng thông qua nguồn nhân lực của nhóm, sự hỗ trợ của nhà trường và doanh nghiệp? Khi giải quyết thỏa đáng những vấn đề này, dự án sẽ có cơ sở phát triển bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở một ý tưởng trong khuôn khổ cuộc thi.

ACL 2026 được tổ chức theo mô hình liên kết giữa 5 trường đại học, cùng sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý. Mô hình này hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp từ khâu hình thành ý tưởng, trang bị kiến thức chuyên môn, tư vấn pháp lý đến kết nối nguồn lực phát triển dự án.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, cuộc thi còn mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực cho các nhóm khởi nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt gần 120 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 40 triệu đồng. Các đội đạt giải còn có cơ hội nhận học bổng và các suất tư vấn pháp luật miễn phí.

Thông qua ACL 2026, Ban tổ chức kỳ vọng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng dụng trong đời sống. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng để thế hệ trẻ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.