20 đơn vị ký cam kết nâng chất lượng tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế

Ký Biên bản cam kết ghi nhớ về phối hợp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo chuẩn quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 18/9, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam theo chuẩn Scopus và Web of Science”, 20 đơn vị thành viên ký Biên bản cam kết ghi nhớ về phối hợp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo chuẩn quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Việc ký kết đặt nền móng cho một cơ chế hợp tác liên trường, đơn vị trong phát triển tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế.

Theo định hướng của Biên bản cam kết, các đơn vị chủ động xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực và nỗ lực để đến năm 2030 có tạp chí khoa học của đơn vị được lập chỉ mục trong Scopus hoặc Web of Science.

Các bên đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản trị, biên tập, phản biện, quốc tế hóa, chuyển đổi số; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, tọa đàm chuyên môn; hỗ trợ tự đánh giá theo tiêu chí quốc tế và tăng cường kết nối nguồn lực.

Trong cơ chế phối hợp, Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát huy vai trò kết nối, định hướng và tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động chung của mạng lưới; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kết nối các hoạt động chuyên môn.

Từ đó, cam kết của 20 đơn vị được kỳ vọng chuyển hóa thành kế hoạch cụ thể, có đầu mối, có tiến độ, có sản phẩm và có cơ chế theo dõi, để mục tiêu hội nhập quốc tế của các tạp chí khoa học trở thành một quá trình phát triển bền vững thay vì một phong trào ngắn hạn.