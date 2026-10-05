20 doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển gần 5 ngàn lao động

Người lao động tham gia phỏng vấn, tìm hiểu thông tin việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các vị trí lao động trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bên cạnh một số vị trí kỹ thuật và lao động có tay nghề. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm mới, nhất là lao động phổ thông và lao động có nhu cầu chuyển đổi việc làm.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, trong những tháng cuối năm, đơn hàng của các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động tăng. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần giúp người lao động ổn định việc làm và thu nhập.

Trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp cận, lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ và nhu cầu. Người lao động có nhu cầu tìm việc có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai và các văn phòng giao dịch việc làm để được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng và nhu cầu. Người tìm việc có thể vào website https://vieclamdongnai.gov.vn/ để tìm hiểu thông tin việc làm và nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp.