Kinh tếChứng khoán

20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.

Bnews
Bnews
275 liên quanGốc
20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có  doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: CTS, VNS, SZG, TCB...

Dưới đây là danh sách 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới:

A.N/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/20-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/442650.html