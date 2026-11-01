20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: CTS, VNS, SZG, TCB...
Dưới đây là danh sách 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/20-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/442650.html