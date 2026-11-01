20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần tới. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: CTS, VNS, SZG, TCB...

Dưới đây là danh sách 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới: