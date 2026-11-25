Các VĐV tranh tài ở 30 bộ huy chương, gồm 19 nội dung biểu diễn (taolu) và 11 nội dung đối kháng (sanda). Những đơn vị có phong trào wushu phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên cùng chủ nhà Đồng Nai đều góp mặt, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi.

Môn wushu quy tụ 170 VĐV đến từ 20 đoàn

Theo ông Nguyễn Khắc Vĩnh, việc được lựa chọn đăng cai môn wushu vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với Đồng Nai.

Địa phương đã phối hợp với Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Wushu Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, hậu cần, y tế và an ninh trật tự, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự.

Không chỉ góp phần vào thành công chung của Đại hội, giải đấu còn là dịp để Đồng Nai giới thiệu hình ảnh địa phương năng động, thân thiện đến các VĐV và người hâm mộ cả nước.

Về chuyên môn, wushu tại Đại hội là cơ hội để ngành thể thao đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện của các địa phương sau chu kỳ bốn năm.

Các võ sĩ bước vào thi đấu nội dung đối kháng trong ngày thi đấu đầu tiên

Đây cũng là dịp để giới chuyên môn phát hiện những nhân tố triển vọng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường quốc tế.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên (24.11), 6 bộ huy chương ở các nội dung biểu diễn nam và nữ đã tìm được chủ nhân. Đoàn Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành tới 5 HCV, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp. Chủ nhà Đồng Nai xếp thứ hai với 1 HCV, 1 HCB.

Phú Thọ và Quảng Ninh cùng đứng thứ ba khi mỗi đoàn giành 1 HCB, 2 HCĐ. Hải Phòng, Thái Nguyên và Tuyên Quang đều có 1 HCB, trong khi An Giang và Công an nhân dân mỗi đoàn giành 1 HCĐ.

Theo lịch trình, các cuộc tranh tài môn wushu sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30.11, với những nội dung đối kháng được kỳ vọng mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn.