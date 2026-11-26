Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên trao tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đây là khóa bồi dưỡng tiếng Trung Quốc đầu tiên của tỉnh Điện Biên dành cho cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức theo mô hình liên thông đào tạo trong nước và nước ngoài. Chương trình nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn, đối ngoại và hợp tác với các địa phương Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc trang bị năng lực tiếng Trung Quốc và hiểu biết về văn hóa Trung Quốc cho đội ngũ cán bộ không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương láng giềng.

Các đại biểu và học viên tham dự chương trình tổng kết.

Theo ông Ninh, mỗi cán bộ thông thạo ngoại ngữ, am hiểu văn hóa nước bạn sẽ trở thành cầu nối tin cậy, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời trực tiếp phục vụ triển khai các nội dung hợp tác quốc tế giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Khóa học diễn ra trong 5 tháng với 20 học viên đến từ các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã. Chương trình gồm 2 giai đoạn: 3 tháng học tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên với 780 tiết, do giảng viên Đại học Thái Nguyên giảng dạy; 2 tháng học tập tại Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam (Trung Quốc), kết hợp đào tạo tiếng Trung Quốc với tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm thực tế.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại chương trình.

Đáng chú ý, việc lựa chọn học viên được thực hiện gắn với nhu cầu thực tiễn. Phần lớn học viên là cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và môi trường, phục vụ các lĩnh vực như kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm tra hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung, hợp tác bảo vệ rừng, tài nguyên và môi trường khu vực biên giới.

Kết thúc khóa học, 20/20 học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận. Điểm trung bình toàn khóa đạt 91,83; 100% học viên đạt từ 85 điểm trở lên, trong đó 13 học viên đạt từ 90 điểm trở lên, chiếm 65%.

Trong thời gian học tập tại Trung Quốc, các học viên còn tích cực tham gia giao lưu văn hóa tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam ở Vân Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức. Đoàn học viên tham gia đội liên quân và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Đánh giá về kết quả khóa học, ông Trần Đăng Ninh biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc, chủ động và đoàn kết của các học viên. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực vượt khó khi lần đầu học tập dài ngày ở nước ngoài, phải thích nghi với sự khác biệt về khí hậu, ẩm thực, sinh hoạt và phương pháp học tập.

Các học viên của khóa học thể hiện tiết mục văn nghệ bằng tiếng Trung.

Ông Trần Đăng Ninh đề nghị các học viên tiếp tục duy trì việc tự học, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; chú trọng khẩu ngữ và từ vựng chuyên ngành. Đồng thời, chủ động vận dụng tiếng Trung Quốc vào nghiên cứu tài liệu, giao tiếp và xử lý công việc phù hợp với vị trí việc làm; duy trì kết nối, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm để hỗ trợ các hoạt động hợp tác, giao lưu của tỉnh với các địa phương Trung Quốc.

Khóa bồi dưỡng không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tăng cường giao lưu và thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Vân Nam nói riêng, các địa phương Trung Quốc nói chung.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Ban liên lạc du học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác quản lý, kết nối lớp học.