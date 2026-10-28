20 bị can trong nhóm 'Cọp đen' bị khởi tố vì sản xuất, phát tán phim giang hồ câu view

Ngày 27/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 đối tượng liên quan nhóm "giang hồ mạng" Cọp đen để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nhóm này bị xác định đã sản xuất, phát tán nhiều phim ngắn mang nội dung bạo lực, cổ xúy lối sống giang hồ nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác và kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp đen sản xuất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số nơi khác. Các đối tượng sản xuất loạt phim ngắn gồm "Ơn nghĩa giang hồ" (4 tập), "Thành phố Sói" (3 tập), "Ơn đền oán trả" (2 tập), "Khu tao sống" (2 tập) và "Hồng lửa" (1 tập).

Các phim này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn được đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tạo nguồn thu từ quảng cáo trên các nền tảng có trả phí. Thông qua đó, các đối tượng còn quảng bá hình ảnh, đánh bóng tên tuổi trong giới "giang hồ mạng".

Nội dung các phim được xây dựng theo hướng khai thác tâm lý tò mò của người xem, nhất là thanh thiếu niên. Các nhân vật thường được khắc họa theo hình tượng đại ca, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử bất chấp pháp luật.

Nhiều cảnh quay có sự tham gia của các đối tượng xăm trổ, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Kịch bản và lời thoại tập trung vào những tình tiết tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, mâu thuẫn và thanh trừng giữa các băng nhóm. Các đối tượng còn sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để dàn dựng cảnh đánh nhau, tạo không khí bạo lực và gây chú ý cho người xem.

Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như "Phim xã hội đen", "Phim về giang hồ hay nhất", "Anh em xã hội". Các đối tượng đồng thời chia sẻ nội dung qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng trong phim.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác. Khi phát hiện nội dung nghi vấn vi phạm, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.